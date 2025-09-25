I Garrity tornano in un mondo in rovina nel Greenland 2: Migration

E' stato rilasciato il nuovo trailer di Greenland 2: Migration, che ci invita a vivere nuove emozionanti (?) avventure con Butler & Co - John, Allison e il loro figlio Nathan - mentre cercano di sopravvivere all'indomani del disastro che ha distrutto la Terra nel primo film di qualche anno fa.

Riprende circa cinque anni dopo che la famiglia è fuggita nel bunker sotterraneo, dove le condizioni di vita sempre più difficili li costringono a tornare in superficie nella speranza di trovare un posto sicuro dove stabilirsi con altri sopravvissuti.Greenland 2: Migration Un compito non sorprendentemente difficile che sembra destinato a portare la famiglia e una manciata di altre persone in un viaggio pericoloso.

Il cast presenta ancora una volta Butler al fianco di Morena Baccarin nei panni di Allison e Roman Griffin Davis nei panni di Nathan. Greenland 2: Migration sarà presentato in anteprima nelle sale all'inizio del prossimo anno, il 9 gennaio per la precisione, e secondo lo stesso regista, possiamo aspettarci un sacco di dramma e distruzione spettacolare.