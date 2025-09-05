Trump ospita i giganti della tecnologia alla cena della Casa Bianca senza Musk

HQ

L'intelligenza artificiale è diventata parte della conversazione quotidiana. Proprio ieri sera, i massimi dirigenti delle più grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti si sono riuniti (qui) alla Casa Bianca per sostenere un'iniziativa di educazione all'intelligenza artificiale guidata dalla First Lady Melania Trump. I leader di Microsoft, Google, OpenAI, Apple e altri hanno promesso risorse per portare l'intelligenza artificiale nelle scuole e nei programmi di formazione, sottolineando il loro impegno a preparare la prossima generazione per un futuro digitale. La cena con Donald e Melania Trump ha evidenziato la spinta del settore a rafforzare i legami con l'amministrazione in mezzo al controllo normativo e alle sfide antitrust. Tuttavia, mentre la lista degli ospiti includeva molti dei più grandi nomi della tecnologia, un'assenza degna di nota è stata Elon Musk, un ex alleato di Trump che si è separato dal presidente all'inizio di quest'anno. Ti manca vedere Trump e Musk insieme?