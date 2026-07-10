I giocatori attribuiscono troppo valore alle ore che trascorrono nei loro giochi

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Recentemente stavo riflettendo sui criteri di recensione di Steam, grazie alla controversia intorno a Paddle Paddle Paddle, un gioco che ha visto molte persone rimborsarlo dopo averlo completato in un'ora e poco. Realisticamente, pensavo, non puoi aspettarti che la gente paghi per un gioco che non dura nemmeno due ore. Poi mi viene in mente Mixtape, un gioco che costa molto più di Paddle Paddle Paddle, ma che ti mette circa tre ore per essere completato dall'inizio alla fine. Poi penso a Dota 2, un gioco gratuito, eppure consuma centinaia, se non migliaia di ore, a un giocatore dedicato.

I giochi sono una forma strana e unica di intrattenimento per molte ragioni, una delle quali è la quantità di importanza che diamo al tempo trascorso in un gioco. I titoli continuano a vendersi come avventure vaste in cui possiamo passare centinaia di ore, anche se un pubblico anziano fatica a dedicare 40 ore a un RPG medio. Non finiamo i giochi, eppure la bolla di internet ci richiede sempre di ottenere valore da ciò che giochiamo, sfruttando il più tempo possibile. C'è una vecchia regola, secondo cui un gioco ha un buon valore se spendi circa 1 dollaro all'ora che ci metti. Questa regola funziona a volte, ma nell'epoca più grave di budget gonfianti e tempistiche di sviluppo in cui ci troviamo ora, penso che potrebbe essere un'idea non mettere tanta pressione sul dare al giocatore ore "infinite" di divertimento.

Non si giudica un film dalla sua durata. Non si giudica un libro dal numero di pagine che leggerai. Se mai, film, libri e altri media possono essere giudicati più favorevolmente se sono un po' più brevi, perché sembra che abbiano realizzato molto con i tempi limitati. Non giudichiamo i giochi allo stesso modo, soprattutto perché non sono solo un mezzo narrativo, ma sembra comunque che criticare un gioco in base alla sua lunghezza possa essere inutile, senza la giusta rilevanza. Beyond Galaxyland, un RPG indie che ho recensito nel 2024, mi è sembrato breve, non per le ore passate sul gioco, ma perché il suo finale arriva dal nulla proprio quando sembra che la storia si stia scaldando per una conclusione più soddisfacente. Hellboy Web of Wyrd, pur essendo un gioco brillantemente stilizzato, mi è sembrato un po' lungo anche se ci ho messo circa 6 ore a completarlo, perché il combattimento è diventato così monotone dopo un po'.

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Quando giudichi un gioco in base alle ore che ne ottieni invece che al valore raccolto, ti stai trattando come una risorsa. Una batteria che si scarica completamente dopo tutte le 100 ore di gioco. Con più giochi di quanti ne possiamo mai sperare di giocare in tutta la vita ormai, è più importante che mai cambiare prospettiva, così da non preoccuparci solo del numero di ore. Vale la pena ricordare che veniamo da una grande fase in cui gli studi di videogiochi pensavano che il più grande fosse automaticamente meglio. Mappe più grandi, più ore, queste cose possono sembrare fantastiche sulla carta, ma se la mappa non è piena di nulla di interessante e le ore che spendi sono sprecate in missioni gonfie e ripetitive, allora hai davvero tratto valore dal tuo acquisto? Oppure rimangono a desiderare di poter arrivare al cuore dell'esperienza più velocemente e di averla goduta senza distrazioni inutili solo per riempire il tempo?

Per alcuni giochi, il tempo speso fa parte di quell'esperienza fondamentale. Non sto parlando solo di giochi in cui devi grindare per ottenere le ricompense più numerose, ma RPG come The Elder Scrolls V: Skyrim e Kingdom Come: Deliverance II sembrano semplicemente darti un mondo in cui vale la pena passare tempo, senza preoccuparti di cosa dovresti fare. Tuttavia, il divertimento di quei giochi, quegli RPG in cui ti perdi completamente, non dipende dal numero di ore che ci passi, ma da come sei catturato per tutto questo. Quella sensazione di vuoto che provi quando lasci il mondo, i personaggi e la storia a cui ti sei affezionato può venire da un gioco di 10 o 100 ore. Certo, probabilmente sentirai un senso di perdita più profondo man mano che ci dedichi, ma questo moltiplica anche la sfida per uno sviluppatore nel rendere quell'esperienza degna di valore per tutta la durata. Anche i maestri nel loro mestiere non riescono a farlo sempre. Per me, Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco migliore di Elden Ring, soprattutto perché, nonostante il mondo aperto di Elden Ring sia maestoso per la maggior parte del gioco, ci sono momenti in cui si stacca, lasciandoti con ore che sembrano di dragare in una palude (non sorprende per Miyazaki).

Penso sia giusto volere di più da un videogioco. Qualche ora in Mixtape, circa cento minuti in Paddle Paddle Paddle, non sono proprio ciò a cui siamo abituati quando pensiamo a un'esperienza di gioco memorabile. Allo stesso tempo, la durata di un gioco ci ricorda una delle decisioni creative chiave nella creazione di un titolo. 007: First Light dura 20 ore non perché gli sviluppatori volessero risparmiare contenuti aggiuntivi, ma perché quella era la lunghezza della storia che volevano raccontare. Qualsiasi cosa dopo non sarebbe stata così impressionante o coinvolgente. Sarebbe lo stesso se Baldur's Gate III fosse condensato in un'esperienza di dieci ore. Molti potrebbero pensare che sia così breve, considerando che rigiocano l'Atto I più e più volte, ma puoi essere certo che non avrebbe avuto così tanti trofei di Gloria del Giorno senza la sua storia epica e lunga.

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Più giudichiamo e critichiamo un gioco solo in base al tempo che ci dedichiamo, meno trattiamo i videogiochi come arte. Non ci stiamo nemmeno facendo favori come consumatori, incoraggiando il gonfiore che ha afflitto i giochi e l'industria che amiamo per così tanto tempo. Sembra una scusa, ma non esiste davvero una durata "perfetta" per un gioco che sia adatto a tutti. Alcuni vogliono esperienze ad alto numero di adrenalina che durino al massimo 10 ore. Altri ti diranno che se hai passato solo 10 ore con un gioco non ci hai provato abbastanza. I videogiochi sono un mezzo incredibilmente soggettivo, ma se li riduciamo alle ore che ne trascorriamo, rischiamo di smorzare la creatività che vede titoli come Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II e Dispatch offrirci un tempo straordinario nello stesso anno, pur offrendo tempi di gioco molto diversi.