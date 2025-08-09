I giocatori chiedono ancora una volta un remaster Sunset Overdrive

HQ

Prima di diventare lo studio di Spider-Man (con un po' di Ratchet & Clank mescolato), Insomniac Games ha realizzato un gioco d'azione brillantemente demenziale chiamato Sunset Overdrive. Uno dei pochi giochi che ha reso degno di acquistare una Xbox One, Sunset Overdrive è ricordato con affetto anche un decennio dopo la sua uscita.

Come notato da TheGamer, recentemente Insomniac Games ha pubblicato un post sui social media che fa riferimento a Sunset Overdrive, che ha mandato i commentatori e le persone online in delirio su qualsiasi tipo di remake, remaster o porting per PS5.

Insomniac possiede l'IP Sunset Overdrive, ma anche se tecnicamente non c'è nulla che impedisca allo studio di lavorare su un sequel o un remake, è un posto molto affollato in cui trovarsi in questo momento. Spider-Man è il pilastro di Insomniac, come accennato, e sapendo quanto lo studio sia capace di fare, non saremmo sorpresi se ci fosse anche un altro progetto segreto in arrivo.

Ma, come sappiamo, in questo settore a volte non può significare non adesso, quindi mantieni viva la speranza se lo desideri con Sunset Overdrive.