I giocatori hanno combattuto incessantemente contro l'invasione degli Illuminati della Super Terra, ma per un certo periodo è sembrato che ogni speranza fosse perduta.Helldivers II Eagleopolis e York Supreme caddero rapidamente, e senza le risorse necessarie per proteggere il resto del pianeta, sembrava che la Super Terra sarebbe stata persa dagli Illuminati.

Allora, l'uguaglianza sul mare ha continuato a reggere. Nonostante le probabilità, i giocatori cinesiHelldivers II hanno tenuto la linea e hanno portato l'indicatore di controllo della città dal 20% al 99,9783%. Questa è la quantità massima di democrazia che la città può avere, che è stata notata rapidamente dai giocatori che lottano per la liberazione di Equality-on-Sea.

Come riporta PCGamer, questo non è andato a favore di Arrowhead, poiché alcuni giocatori erano frustrati dal fatto di non poter ottenere il controllo completo della città. Ciò ha poi portato a un piccolo bombardamento di recensioni su Steam, portando il recente punteggio delle recensioni del gioco a Misto.

Sebbene la narrazione di Helldivers II sia sempre stata una parte importante del gioco, alcuni giocatori avrebbero voluto essere in grado di influenzarla con questi grandi eventi, piuttosto che sentirsi dire che non potevano mantenere il controllo di una città perché lo sviluppatore intendeva diversamente.