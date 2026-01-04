I giocatori cresciuti in casa spingono il Real Madrid a una sconfitta per 5-1 contro il Betis

HQ

Il Real Madrid ha iniziato il 2026 in modo promettente, con una sconfitta schiacciante per 5-1 contro il Real Betis in LaLiga, e una circostanza molto rara: tutti e cinque i gol sono stati segnati da giocatori cresciuti in casa, provenienti da La Fábrica, l'accademia del club. Gonzalo García, diventato famoso dopo essere stato il miglior marcatore ex aequo della Coppa del Mondo per Club la scorsa estate, ha realizzato una tripletta di gol, mentre i difensori Raúl Asencio e Fran García hanno aggiunto altri due gol.

García, 21 anni, ha giocato pochissimo sotto la guida di Xabi Alonso, ma l'infortunio di Kylian Mbappé gli ha regalato un'occasione rara, e lui l'ha colta. I tifosi del Madrid al Bernabéu erano entusiasti, ma Vinícius è stato anche oggetto di fischi e fischi quando è stato sostituito negli ultimi dieci minuti.

Nonostante la grande vittoria, il futuro di Xabi Alonso al club non è del tutto salvo e questa settimana avrà date chiave: affronteranno l'Atlético de Madrid nella semifinale della Supercoppa di Spagna giovedì e, se vinceranno, potrebbero affrontare il Barcellona domenica.