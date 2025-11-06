I giocatori del Barcellona fanno autocritica dopo il risultato preoccupante contro il Brugge: "deboli in contropiede"

HQ

L'FC Barcelona ha subito un altro passo falso in Champions League, pareggiando 3-3 contro il Club Brugge, sempre in svantaggio rispetto al club belga, che pur avendo solo il 23% del possesso palla, è riuscito a creare molte occasioni pericolose, e solo una controversa decisione del VAR ha impedito al Bruges di rivendicare la vittoria. Il Barça non riesce a vincere come ospite dal 25 settembre.

Nonostante gli sforzi di Lamine Yamal in due gol, i giocatori stanno facendo autocritica su come un rivale teoricamente più debole sia stato in grado di fare così tanti danni, con una difesa particolarmente debole. "Stiamo perdendo il possesso in zone difficili e questo va a vantaggio dell'avversario, queste sono cose che dobbiamo ridurre al minimo", ha detto Eric García (via Marca). "Il Club Brugge ha creato pericoli in contropiede, ed è qualcosa che dobbiamo migliorare. Abbiamo reagito, ma se stai sempre a rincorrere e segni e loro segnano, sei fregato..."

Frenkie de Jong ha anche pensato che siano "deboli in contropiede, a causa della marcatura, della pressione, del posizionamento... Dobbiamo aggiustare le cose, sono aspetti su cui lavoriamo, ma non sempre li traduciamo in campo. È una partita che dovevamo vincere, ma dobbiamo fare le cose meglio. Se subisci tre gol, è molto difficile vincere.

Secondo le statistiche, il Barça ha subito 20 gol in 15 partite ufficiali, il secondo peggior risultato dal 2015/16. Quell'anno hanno finito per vincere LaLiga, ma Flick non può rilassarsi, dato che sono in svantaggio di cinque punti dal Real Madrid in campionato e sono fuori dalle prime 8 in Champions League... con una pericolosa visita a Stamford Brige tra due settimane contro il Chelsea.