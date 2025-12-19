I giocatori del club di calcio Kyoto Sanga indosseranno Pikmin sulle loro divise 2026

HQ

Decenni fa, Nintendo sponsorizzava alcune squadre europee, come la Fiorentina con il logo Nintendo e la Siviglia con il logo Super Nintendo negli anni '90. Nintendo ha poi smesso di sponsorizzare squadre di calcio, con un'eccezione: il proprio club giapponese.

Il Kyoto Sanga FC, uno dei migliori club calcistici del Giappone al momento, ha presentato le nuove divise per la stagione 2026, che presentano personaggi Pikmin sul retro. Il club ha sede a Kyoto, la stessa città dove si trova la sede di Nintendo, e Nintendo possiede il 16,6% del club, ed è per questo che porteranno il discreto marchio Nintendo sui loro kit.

Anche se Kyoto Sanga fu fondato nel 1922, uno dei pochi club di calcio indipendenti, si professionalizzò nel 1933, grazie ai finanziamenti di diverse aziende, tra cui Nintendo. Da allora hanno giocato tra la prima e la seconda divisione, ma nella stagione 2025 hanno disputato la loro miglior stagione di sempre, chiudendo terzi nella J1 league.

La lega giapponese adotterà un nuovo formato calendario, con stagioni che si svolgeranno dall'autunno alla primavera, invece che nell'anno solare (la stessa decisione presa dalla MLS nordamericana quest'anno, per allinearsi meglio ai calendari della lega europea e ai mercati di trasferimento). Di conseguenza, i club giocheranno in un torneo più breve tra febbraio e giugno 2026, noto come 2026 J1 100 Year Vision League, e Kyoto Sanga indosserà quelle maglie durante quel torneo.