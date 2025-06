I giocatori della Juventus spiegano la visita alla Casa Bianca: "Voglio solo giocare a calcio, amico"

HQ

La Juventus ha goduto di uno dei migliori debutti alla Coppa del Mondo per club FIFA, battendo gli Emirati Al-Ain 5-0, superando il Manchester City nel gruppo G grazie alla media gol. All'inizio di quel giorno, tuttavia, sei giocatori (Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic), il loro allenatore Igor Tudor e alcuni dirigenti della FIFA, tra cui il presidente Gianni Infantino, hanno fatto una visita a sorpresa a Donald Trump alla Casa Bianca.

La visita e la conferenza stampa che ne è seguita (15 minuti di domande per lo più sul potenziale coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran, con i giocatori in piedi dietro con facce da poker) è stata molto discussa e si è rivelata controversa per molti tifosi della Juventus, che non amano vedere i loro giocatori vicini a una persona come Donald Trump. In alcune delle foto trasmesse, a giudicare dai loro volti, sembrava che anche loro non fossero felici di essere lì.

Timothy Weah, il più noto giocatore della Juventus, visto che gioca per la nazionale statunitense, ha poi parlato e ha detto che "ci hanno detto che dovevamo andare e io non avevo altra scelta che andare, quindi mi sono presentato", in un'intervista imbarazzante che sta diventando virale.

Weah ha detto che è stato "bello" visitare lo Studio Ovale, ma "non sono uno per la politica, quindi non è stato così eccitante. Quando Trump ha iniziato a parlare di tutta la politica con l'Iran e tutto il resto, è stato un po' come se volessi solo giocare a calcio, amico".