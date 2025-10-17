I giocatori della Liga pianificano una protesta visiva sulla partita Villarreal-Barça a Miami: Stare fermi per 30 secondi

HQ

Dopo l'annuncio della UEFA e la successiva conferma ufficiale da parte della Liga che una partita tra Villarreal e Barcellona nella Liga il prossimo 20 dicembre sarà portata a Miami, i tifosi hanno espresso la loro disapprovazione e preoccupazione, temendo che questo creerà un precedente di partite nazionali celebrate all'estero, lontano dai loro tifosi locali.

Anche il resto dei club della Liga ha respinto l'idea, e hanno accettato di fare una protesta silenziosa ma molto visiva nella prossima giornata della Liga, la prima dopo la pausa internazionale con le qualificazioni alla Coppa del Mondo, che si svolgerà questo fine settimana: ritardare la partita di circa 20-30 secondi, stare fermi sul campo, dopo il fischio iniziale.

Secondo la stazione radio COPE, tutti i 20 capitani della prima divisione spagnola stanno parlando di fare questo gesto in segno di protesta. Ciò includerebbe anche Villarreal e Barcellona, i club che faranno il viaggio a Miami.

I giocatori, attraverso la loro associazione AFE, hanno dichiarato di non essere necessariamente contrari a giocare a Miami, ma si lamentano della mancanza di trasparenza da parte de LaLiga, dopo che i dirigenti di LaLiga, Barcellona e Villarreal non hanno partecipato a una riunione convocata dall'associazione martedì scorso, e hanno invece optato per celebrare un'altra riunione la prossima settimana, quando la prevendita per la partita di Miami è già iniziata e molti giocatori non sarebbero disponibili.

La prima volta che abbiamo potuto assistere a questa protesta è stasera, venerdì alle 21:00 CET, tra Oviedo ed Espanyol.