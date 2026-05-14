I giocatori dell'Arsenal sono "in uno stato emotivo davvero buono" mentre puntano a una storica doppietta

HQ

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha detto che il morale della squadra è alto mentre affrontano le ultime tre partite della stagione, in cui potrebbero vincere una storica doppietta: la Champions League, per la prima volta in assoluto, e la Premier League per la prima volta dal 2004. Ma prima della finale di Champions League contro il PSG il 30 maggio (forse sapendo di essere meno favoriti contro i campioni di Francia), l'Arsenal è concentrato sulla Premier League, dove resta in vantaggio, ma con quasi nessun margine di errore contro il Manchester City, a due punti di distacco.

Nella conferenza stampa prima della partita di lunedì, Arteta ha dichiarato: "La squadra è davvero presente. È vivere il momento.Emotivamente è in uno stato davvero buono. Il livello di energia è quello giusto".

A un mese di distanza, videro il loro grande vantaggio in campionato ridotto da una serie di sconfitte, mentre il Manchester City riuscì persino a superarli. Ma tre vittorie consecutive, incluso il salvataggio del VAR domenica scorsa, così come il pareggio per 3-3 del Manchester City, hanno migliorato le loro prospettive in un momento in cui tutti gli esperti e i tifosi si aspettavano un altro crollo emotivo e sportivo.

"Abbiamo la maggior parte dei giocatori disponibili ora. OK, abbiamo perso Ben White l'altro giorno ma anche gli altri stanno tornando. Tutti sono così entusiasti e così positivi riguardo al modo in cui possiamo concludere la stagione", ha aggiunto Arteta.

Se l'Arsenal vince le ultime due partite, contro il Burnley il 17 maggio e contro il Crystal Palace (casa) il 24 maggio (in trasferta), diventeranno campioni, tutto dipende da loro. L'Arsenal potrebbe permettersi una scivolata, ma solo se anche il Manchester City dovesse fallire nelle ultime due partite, contro il Bournemouth il 19 maggio (in trasferta) e contro l'Aston Villa (in casa) il 24 maggio.