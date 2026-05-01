I giocatori di badminton sono divisi secondo una nuova regola per rendere le partite più brevi: 15 punti invece di 21

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Il mondo del badminton è diviso dopo una nuova regola adottata dalla Federazione Mondiale di Badminton, che entrerà in vigore entro gennaio 2027, che renderà le partite di badminton più brevi, passando da 21 a 15 punti, con l'obiettivo di rendere lo sport più emozionante e allo stesso tempo aiutare i giocatori a recuperare fisicamente, evitare infortuni e, in generale, rendere il badminton più competitivo. Le partite di badminton continueranno a essere al meglio delle tre partite, ma invece di una partita al meglio delle tre, prima a 21 (3x21), utilizzeranno un sistema 3x15.

La regola è stata approvata dalla Federazione Mondiale di Badminton (BWF) durante il loro Incontro Annuale del 25 aprile a Horsens, Danimarca, e includerà i Giochi Olimpici. Hanno detto che tutte le recensioni e gli studi hanno mostrato che il sistema 3x15 ha superato il sistema tradizionale 3x21 così come il sistema proposto 5x11 (al meglio di cinque partite a soli undici punti ciascuno).

Il giocatore cinese Shi Yuqi, campione del mondo a Parigi 2025 e attuale numero 1 al mondo, ha detto che questo renderà le partite meno fisicamente estenuanti ma più impegnative mentalmente: "Incontri più brevi significano meno richiesta di condizionamento fisico, ma allo stesso tempo la pressione degli avversari, soprattutto quelli più giovani, sarà più forte", ha detto il trentenne, tramite Reuters.

Una reazione a sorpresa è arrivata da Lee Chong Wei, 43 anni, che si è ritirata nel 2019, ma ha detto che questo significherà che i giocatori si ritireranno più grandi, e che non si stupirebbe se "alla fine tornassi in campo anch'io".