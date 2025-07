I giocatori di VRChat stanno costruendo una torre gigante per far dispetto agli dei

HQ

A volte, le comunità dei videogiochi si riuniscono per fare qualcosa di veramente straordinario e, il più delle volte, un po' strano. Ciò è particolarmente evidente nei giochi di costruzione, come Minecraft, in cui i giocatori in passato si sono uniti per costruire un Parco Nazionale o addirittura una Nuova Terra... Ora, VRChat giocatori si stanno unendo per costruire qualcosa di notevole, anche se innegabilmente più semplice di quello che la contingenza Minecraft presenta in genere.

Il progetto è noto come Monument, ed è una costruzione in VRChat Worlds in cui tutti i giocatori si uniscono per costruire un'enorme torre che si estende nel cielo. Si tratta di una costruzione cilindrica, in cui l'idea è quella di estrarre pietra e roccia nelle vicinanze, trasformare quel materiale in mattoni, trasportarlo su per l'enorme scala a chiocciola del Monument e poi posizionare i mattoni in cima per estendere ulteriormente la costruzione verso il cielo. La parte sorprendente di questa build è che si tratta di un vero e proprio sforzo della comunità globale, in quanto presenta un design che, indipendentemente dall'istanza e dal server su cui giochi, la torre salva e aggiorna periodicamente in tutte le versioni, il che significa che tutti in tutto il mondo possono unirsi per aiutare a espandere questo progetto.

Alcuni hanno già fatto paragoni tra questa costruzione e la Torre di Babele, che pur mostrando chiare somiglianze, non dovrebbe rappresentare una minaccia per gli dei a meno che le divinità VR non la vedano come un affronto. In ogni caso, puoi catturare un frammento della build così in basso, che documenta alcuni dei rischi di lavorare su una build così estrema verticalmente. Puoi anche unirti al progetto andando qui.