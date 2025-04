I giocatori giapponesi ignorano completamente lo Switch 2 senza regione

HQ

Ci sono state molte reazioni al prezzo di Switch 2 (£ 395,99 / € 469,99) quando è stato confermato all'inizio di questo mese. Ma il dispositivo non sarà così costoso in tutti i mercati. Nel paese d'origine di Nintendo, il Giappone, verrà rilasciata una versione localizzata del Switch 2 che è bloccata a livello regionale e esegue solo titoli giapponesi.

Oggi, il concetto di console con blocco regionale è praticamente dimenticato ed è un dato di fatto che il gioco che acquisti in vacanza in Thailandia, in California o in un aeroporto da qualche parte in Europa dovrebbe funzionare con il tuo dispositivo. Ma... in Giappone, questo non sembra essere molto richiesto. Secondo un ampio sondaggio condotto da yukino_san_14 (grazie ad Automaton) tra 60.000 dei 2,2 milioni di giapponesi che hanno preordinato il Switch 2 finora, la stragrande maggioranza sceglie il dispositivo Switch 2 più economico e bloccato nella regione.

Infatti, solo il 2,9% degli intervistati ha preordinato un Switch 2 region-free, mentre il 27,5% ha preordinato un Switch 2 region-locked senza giochi in bundle e il 69,7% ha preordinato un Switch 2 region-locked con Mario Kart World.

Cosa avresti scelto se avessi avuto la possibilità di acquistare un Switch 2 a metà prezzo, con la differenza che potevi giocare solo a titoli della tua parte del mondo?