I giocatori giapponesi preferiscono ancora la terza persona e gli occidentali sono più inclini ad apprezzare la prima persona

C'è una vecchia verità nel mondo dei videogiochi secondo cui i giocatori giapponesi preferiscono giocare a titoli in terza persona, mentre i giocatori occidentali preferiscono la prima persona. Ma questo è qualcosa che la gente dice da due decenni, quindi è davvero vero nel 2025?

La risposta sembra essere che è ancora così. La fonte questa volta è Capcom, che ha rivelato in un'intervista con Denfaminicogamer (grazie, Automaton) che i visitatori della fiera tedesca del gioco Gamescom - che hanno testato la demo Resident Evil Requiem disponibile - hanno optato per lo più per la prima persona.

La stessa demo era disponibile anche per la prova al Tokyo Game Show, ma qui i visitatori hanno scelto principalmente di giocare in terza persona. Non abbiamo dati su quanto siano grandi le differenze, ma pensiamo comunque che le differenze siano almeno un po' più piccole rispetto a 20 anni fa.

Ma la vecchia verità è vera ancora oggi: i giocatori giapponesi preferiscono la terza persona, mentre i giocatori occidentali preferiscono la prima persona. Questo vale anche per le tue abitudini di gioco?