I giocatori hanno dimostrato di essere più felici di spendere 30-50$ per uscite premium nel 2025, secondo un nuovo rapporto

HQ

Con le uscite premium da 70 dollari che diventano la norma, insieme all'aumento dei titoli da 80 dollari provenienti da alcuni grandi editori ormai, sembra davvero che non stiamo ottenendo gli affari a cui siamo abituati dai nostri giochi. Tuttavia, se il 2025 ha dimostrato qualcosa, è che il prezzo premium non sempre equivaleva a qualità premium, e molti ottimi giochi si sono inseriti nella fascia dei 30-50$.

Un nuovo rapporto di NewZoo evidenzia questa fascia di prezzo come la gamma più popolare e in più rapida crescita su tutte le piattaforme di gioco dal 2025. Con titoli come ARC Raiders, Split Fiction e Clair Obscur: Expedition 33 che rientrano tutti in quella fascia di prezzo, è facile capire perché i giocatori lo abbiano trovato così popolare in generale. I prezzi più bassi, quelli sotto la fascia dei 30 dollari, hanno avuto grande successo su PC, dove i titoli friendslop hanno dominato il mercato nel 2025.

Per i giochi più costosi, la console sembrava essere il posto giusto, tranne che per Xbox, dove la crescita si è appiattita anno su anno rispetto ad altre piattaforme. Guardando indietro alla fascia tra i 30 e i 50 dollari, però, sembra un ottimo modo per comunicare ai giocatori che stanno vivendo un'esperienza premium, con una piccola precisazione. Nel caso di ARC Raiders, ad esempio, ottieni un'ottima esperienza multiplayer, ma non avrai una campagna single-player come ti aspetteresti da un gioco a 70 dollari. Clair Obscur: Expedition 33 è probabilmente un'eccezione in questo aspetto, il che potrebbe essere un altro motivo per cui ha vinto così tanti premi, ma questa fascia di prezzo è consigliata da NewZoo per giochi AA che vogliono raggiungere un pubblico più ampio, e per remake o remaster che vogliono dare valore ai giocatori senza costringerli a impegnarsi su un prezzo alto.