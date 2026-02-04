I giocatori hanno trascorso più di 750.000 anni sull'Epic Games Store nel 2025

HQ

Epic Games ha pubblicato il suo anno 2025 in sintesi, dove abbiamo inserito alcune nuove informazioni finanziarie mescolate a numeri impressionanti che mostrano che, anche se c'è ancora un chiaro re delle piattaforme PC, Epic forse non è così indietro come si potrebbe pensare.

L'Epic Games Store ha raggiunto il massimo storico di 78 milioni di utenti su PC lo scorso anno, con i giocatori che hanno trascorso 6,65 miliardi di ore totali di gioco. In realtà si è trattato di un leggero calo rispetto alla cifra dell'anno scorso: il tempo di gioco di terze parti è aumentato del 4%. Più persone hanno speso di più anche per l'Epic Games Store, con i giocatori PC che hanno speso 1,16 miliardi di dollari, in aumento del 6% su base annua.

662 milioni di titoli gratuiti sono stati reclamati dagli utenti nel corso dello scorso anno, il che ha prodotto un aumento massiccio del numero di giocatori contemporaneamente nella settimana in cui i giochi sono diventati gratuiti sull'Epic Games Store, persino su Steam.

Più di 6.000 giochi sono ora disponibili nel catalogo dell'Epic Games Store, e sembra che questo ecosistema continuerà solo a crescere. Man mano che l'Epic Games Store continua a migliorare, sempre più utenti lo stanno notando. Diventa anche sempre più difficile resistere al richiamo dei giochi gratuiti costanti, anche se la maggior parte di essi la lasciamo a rimanere in arretrato per sempre.