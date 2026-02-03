I giocatori PC hanno una maggiore tolleranza alla sperimentazione con nuove uscite rispetto a quelli su console, secondo un nuovo rapporto

HQ

Guardando indietro al 2025, si potrebbe pensare che sia stato un anno in cui le grandi franchigie si sono messe da parte per dare una possibilità ai più piccoli. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II, Hades II, tutti hanno ottenuto grandi risultati tra la critica, ma per il grande pubblico, il 2025 è stato ancora dominato dai vecchi beniamo, soprattutto su console.

Un nuovo rapporto di Newzoo mostra che il successo dei ricavi "si è concentrato attorno a meno uscite ad alto impatto, mentre l'engagement è rimasto ancorato a ecosistemi di servizi live di lunga data." In sostanza, questo significa che, anche se il pubblico PC era più aperto a provare nuovi giochi, i maggiori vincitori sono stati quelli con riconoscimento. Nintendo Switch e Switch 2 potrebbero essere una delle eccezioni più grandi, dato che i titoli indie e AA hanno fatto meglio lì rispetto ad altre piattaforme console.

Guardando i dati, vediamo che i primi 10 giochi PC per ricavi sono stati conquistati da Battlefield 6, mentre gli altri primi 3 posti sono stati occupati dalle nuove uscite di ARC Raiders e Schedule I. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II e R.E.P.O sono entrati nella top 10, ma per il resto le franchise hanno prevalso, tra cui Borderlands 4, Monster Hunter: Wilds, EA Sports FC 26 e il ritorno di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, che Newzoo definisce un segno per il potenziale duraturo delle proprietà intellettuali legacy quando dotate delle adeguate funzionalità di modernizzazione.

Console vede comparire molti degli stessi nomi, ma i titoli sportivi e i franchise hanno fatto ancora meglio. EA Sports FC 26, NBA 2K26, Battlefield 6, EA Sports Madden NFL 26 e MLB The Show 25 sono stati i primi 5 giochi per console. Assassin's Creed Shadows, EA Sports College Football 26, Pokémon Legends: Z-A, Ghost of Yotei e ARC Raiders hanno completato il resto dei primi 10. Da questo possiamo dedurre che i giocatori console non erano davvero pronti a nuovi RPG o indie appariscenti, ma si sono invece concentrati su ciò che conoscono.

I dati Nintendo differiscono un po', dato che anche Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, Hollow Knight: Silksong e Hades II hanno portato buoni ricavi. È importante menzionare che questi giochi non sono necessariamente i titoli più venduti, ma hanno portato il maggior numero di entrate sulle rispettive piattaforme. Se guardiamo ai giochi più giocati dello scorso anno, probabilmente si potrebbe indovinare la metà di essi, con Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA V e altri classici che continuano a intrattenere il pubblico. Guardando al futuro, sembra possibile attirare l'attenzione del pubblico per le nuove uscite, ma mantenerlo per anni e anni sta diventando un compito sempre più difficile.