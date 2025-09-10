I giocatori più quotati della Premier League sono entrati, con Liverpool e Manchester City in cima alle classificheEA Sports FC 26

HQ

EA Sports ha confermato i 26 giocatori con il punteggio più alto nel Premier League per il prossimo EA Sports FC 26. Non sorprende che le classifiche siano dominate da Liverpool, Manchester City e Arsenal, con le prime due che hanno la maggior parte delle stelle con il punteggio più alto.

In totale, ci sono otto Liverpool stelle che fanno il taglio, e sette Arsenal giocatori, più altri cinque da Man City. Il resto del taglio è composto da un paio di Chelsea stelle, un paio di Newcastle United giocatori e anche un singolo Manchester United e Aston Villa giocatore.

L'elenco è il seguente:



Mohamed Salah - 91 - Liverpool



Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City



Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool



Erling Haaland - 90 - Manchester City



Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City



Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool



Florian Wirtz - 89 - Liverpool



Alexander Isak - 88 - Liverpool



Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal



Bukayo Saka - 88 - Arsenal



Cole Palmer - 87 - Chelsea



Moises Caicedo - 87 - Chelsea



Declan Rice - 87 - Arsenale



Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United



William Saliba - 87 - Arsenal



Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool



Martin Ødegaard - 87 - Arsenal



David Raya - 87 - Arsenal



Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal



Ruben Santos, Gato Alves Dias - 86 - Manchester City



Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United



Ibrahima Konate - 86 - Liverpool



Sandro Tonali - 86 - Newcastle United



Tijani Reijnders - 86 - Manchester City



Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool



Youri Tielemans - 85 - Aston Villa



Aspettatevi ulteriori rivelazioni per LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A nel resto di questa settimana.