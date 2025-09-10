Gamereactor

EA Sports FC 26

I giocatori più quotati della Premier League sono entrati, con Liverpool e Manchester City in cima alle classificheEA Sports FC 26

Sono stati rivelati i primi 26 giocatori del campionato inglese.

HQ

EA Sports ha confermato i 26 giocatori con il punteggio più alto nel Premier League per il prossimo EA Sports FC 26. Non sorprende che le classifiche siano dominate da Liverpool, Manchester City e Arsenal, con le prime due che hanno la maggior parte delle stelle con il punteggio più alto.

In totale, ci sono otto Liverpool stelle che fanno il taglio, e sette Arsenal giocatori, più altri cinque da Man City. Il resto del taglio è composto da un paio di Chelsea stelle, un paio di Newcastle United giocatori e anche un singolo Manchester United e Aston Villa giocatore.

L'elenco è il seguente:


  • Mohamed Salah - 91 - Liverpool

  • Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City

  • Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool

  • Erling Haaland - 90 - Manchester City

  • Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City

  • Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool

  • Florian Wirtz - 89 - Liverpool

  • Alexander Isak - 88 - Liverpool

  • Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal

  • Bukayo Saka - 88 - Arsenal

  • Cole Palmer - 87 - Chelsea

  • Moises Caicedo - 87 - Chelsea

  • Declan Rice - 87 - Arsenale

  • Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United

  • William Saliba - 87 - Arsenal

  • Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool

  • Martin Ødegaard - 87 - Arsenal

  • David Raya - 87 - Arsenal

  • Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal

  • Ruben Santos, Gato Alves Dias - 86 - Manchester City

  • Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United

  • Ibrahima Konate - 86 - Liverpool

  • Sandro Tonali - 86 - Newcastle United

  • Tijani Reijnders - 86 - Manchester City

  • Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool

  • Youri Tielemans - 85 - Aston Villa

Aspettatevi ulteriori rivelazioni per LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A nel resto di questa settimana.

