I giocatori più quotati della Premier League sono entrati, con Liverpool e Manchester City in cima alle classificheEA Sports FC 26
Sono stati rivelati i primi 26 giocatori del campionato inglese.
EA Sports ha confermato i 26 giocatori con il punteggio più alto nel Premier League per il prossimo EA Sports FC 26. Non sorprende che le classifiche siano dominate da Liverpool, Manchester City e Arsenal, con le prime due che hanno la maggior parte delle stelle con il punteggio più alto.
In totale, ci sono otto Liverpool stelle che fanno il taglio, e sette Arsenal giocatori, più altri cinque da Man City. Il resto del taglio è composto da un paio di Chelsea stelle, un paio di Newcastle United giocatori e anche un singolo Manchester United e Aston Villa giocatore.
L'elenco è il seguente:
- Mohamed Salah - 91 - Liverpool
- Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City
- Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool
- Erling Haaland - 90 - Manchester City
- Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City
- Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool
- Florian Wirtz - 89 - Liverpool
- Alexander Isak - 88 - Liverpool
- Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal
- Bukayo Saka - 88 - Arsenal
- Cole Palmer - 87 - Chelsea
- Moises Caicedo - 87 - Chelsea
- Declan Rice - 87 - Arsenale
- Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United
- William Saliba - 87 - Arsenal
- Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool
- Martin Ødegaard - 87 - Arsenal
- David Raya - 87 - Arsenal
- Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal
- Ruben Santos, Gato Alves Dias - 86 - Manchester City
- Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United
- Ibrahima Konate - 86 - Liverpool
- Sandro Tonali - 86 - Newcastle United
- Tijani Reijnders - 86 - Manchester City
- Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool
- Youri Tielemans - 85 - Aston Villa
Aspettatevi ulteriori rivelazioni per LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A nel resto di questa settimana.