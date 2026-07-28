I giocatori PlayStation stanno pianificando un blackout su console nell'ultima settimana di agosto

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Il mese prossimo, i giocatori PlayStation spegneranno le loro console come parte di un blackout, per protestare contro il piano di Sony Interactive Entertainment di rimuovere i dischi fisici dalle console e altre decisioni che hanno portato SIE a prendere le distanze dal suo pubblico di riferimento. Questo blackout dovrebbe durare dal 23 al 30 agosto.

Organizzato e pubblicato online da Does it play? il messaggio di blackout indica altri motivi per cui i fan Sony si sono allontanati dal proprietario della piattaforma, come la chiusura di studi e le IP dimenticate. "Ci mancano Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper e Resistance, ci manca PlayStation Experience. Ci manca Japan Studio," recita il post, affermando che anche se Sony schioccasse le dita e restaurasse dischi, non sarebbe sufficiente per riportare la fiducia perduta che i fan hanno davvero.

Il post ha raccolto più di un milione di visualizzazioni online, eppure non è affatto chiaro se questo blackout avrà qualche effetto sulle strategie future di Sony. Le date scelte per il blackout non hanno preso la maggior parte dei lanci di giochi più importanti su PS5 quest'anno, il che significa che il numero di giocatori si ristabilirà in tempo per Wolverine, Phantom Blade Zero, The Blood of Dawnwalker e altre grandi uscite di settembre. Inoltre, sembra che non ci saranno abbastanza persone coinvolte da far sentire davvero la propria voce. Anche la petizione per fermare la produzione dei dischi da Sony si è esaurita a circa 350.000 firme. Molte persone, ma solo una piccola frazione dei milioni di utenti PS5 là fuori.