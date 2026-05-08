I giocatori scoprono finalmente il livello segreto della mucca di Diablo 4

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Ci è voluto un po' di tempo, ma un gruppo di giocatori dedicati è finalmente riuscito a trovare il livello segreto della Mucca in Diablo 4. Questo richiedeva di risolvere un enigma quasi assurdo, in cui una serie di oggetti strani doveva essere raccolta e combinata nel Cubo Horadrico.

Proprio come nei giochi precedenti, una gloriosa serie di macellazione di mucche attende chiunque visiti il Cow Level. E se riesci a sconfiggere il Re delle Mucche, vieni ricompensato con un oggetto mitico unico meravigliosamente ridicolo: la Corona del Re delle Mucche, che dà al tuo personaggio vari bonus a seconda del giorno della settimana. In breve, un vero pezzo di rottame che è per lo più dannatamente divertente.

Dai un'occhiata al clip qui sotto per scoprire come puoi scoprire questo segreto ben custodito da mucca. È un po' da vedere.