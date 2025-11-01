I giocatori si aspettano di più dall'accesso anticipato oggi, ad esempio Windblown e dai creatori di Dead Cells

HQ

Mentre l'uso dell'accesso anticipato è aumentato vertiginosamente nell'ultimo decennio circa, anche la qualità che i giocatori si aspettano da tali versioni è aumentata. Le aziende non possono più farla franca con i pasticci buggy e gli sviluppatori di Motion Twin hanno notato questo progresso nelle aspettative.

"L'aspettativa è più alta ora di quanto non fosse, tipo, cinque o sei anni fa, in termini di quantità complessiva di contenuti e di rifinitura in tutti i casi", ha detto il designer diWindblown Yannick Berthier in un'intervista con GamesRadar. "Windblown era già un gioco che era abbastanza avanzato nel suo sviluppo quando abbiamo lanciato l'accesso anticipato. Quindi è importante iniziare con una base che sia pronta per il rilascio".

"Vogliono davvero un vero gioco", ha aggiunto il designer Thomas Vasseur. "Anche se non è finito, il contenuto deve essere come se fosse finito, anche se non lo è. I piccoli contenuti che hai all'inizio dovrebbero essere perfetti per loro. In caso contrario, questa è una demo a pagamento e nessuno è contento di questo. Quindi immagino che sì, le aspettative siano molto, molto alte in questo momento con molti giochi del passato, come Hades, con molta qualità all'inizio dell'accesso anticipato, quindi devi fare qualcosa che si distingua".

C'è una comprensione da parte della maggior parte dei giocatori che acquistano giochi in accesso anticipato che non stanno ricevendo un prodotto completo, ma anche così, Berthier osserva che le persone stanno ancora spendendo soldi. "Ci saranno giocatori che si lamenteranno del fatto che il gioco manca di alcuni contenuti o non è completamente finito. C'è un po' di più, credo, ora, ma è giusto perché, in un certo senso, stanno comprando il gioco", ha detto.

