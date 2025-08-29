I giocatori si stanno affollando per giocare a Hollow Knight prima dell'uscita di Silksong

HQ

Poco più di una settimana fa, è stata finalmente annunciata una data di uscita per Hollow Knight: Silksong e, fortunatamente, si scopre che non manca molto al lancio. Il 4 settembre sarà disponibile per PC, PlayStation, Switch e Xbox (dove è incluso anche con Game Pass ).

E questo ha apparentemente creato una piccola frenesia Hollow Knight. TrueAchievements riporta che i propri dati (basati su Achievements sbloccati) mostrano che il numero di giocatori Xbox è aumentato del 222% in una sola settimana.

Quando controlliamo SteamDB per il numero di Steam giocatori, vediamo un risultato simile. Il giorno in cui è stato fatto l'annuncio, c'erano un massimo di 16.640 giocatori simultanei il Steam, e ora, una settimana dopo, ce ne sono 52.208. In breve, sembra che molti giocatori stiano rigiocando o familiarizzando con Hollow Knight per la prima volta prima del rilascio di Hollow Knight: Silksong.

Torneremo con una recensione quando sarà il momento del lancio.