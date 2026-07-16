I giocatori vengono lasciati senza problemi mentre i giochi fisici vengono abbandonati

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Mi piacciono i giochi digitali e li ho sempre apprezzati. La comodità è imbattibile (sia per acquisto che per uso), e oggi compro raramente qualcosa in forma fisica. Inoltre, c'è il fattore ambientale.

So che alcune persone cercano di suggerire che i server abbiano un costo ambientale - il che è vero - ma questo non può mai essere paragonato a stampare un disco, fabbricare una custodia di plastica, stampare una custodia di carta, avvolgere tutto in un altro strato di plastica, spedirlo al porto, caricarlo su una nave, far navigare la nave a metà del mondo, scaricandolo dalla nave e facendo trasportare il gioco su camion in tutta Europa per raggiungere i magazzini centrali e poi i negozi. Lì, poi rimanerà in un magazzino o sugli scaffali di un negozio - mentre ordini il gioco (che, ancora una volta, dovrà essere riconfezionato e trasportato con un camion) oppure andrà tu stesso al negozio per acquistarlo.

La comunità dei videogiocatori non ha certo elogiato la decisione di Sony di interrompere le edizioni cartacee. Ma c'è in gioco più della semplice nostalgia.

Non è nemmeno lontanamente conveniente - soprattutto perché il gioco si connetterà comunque a internet e, in alcuni casi, scaricherà l'intero gioco o almeno dieci gigabyte di patch. In breve, mi piacciono i giochi digitali. Sembra il futuro.

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Detto ciò, ci sono dei problemi. Se i giochi fisici scompaiono, non ci sarà più alcuna competizione sui prezzi. Se non vuoi pagare il prezzo del PS Store per 007 First Light (sto usando PlayStation come esempio perché hanno confermato la fine dei giochi fisici - sospetto che lo stesso valga per Microsoft), puoi ordinarlo da altri rivenditori a un prezzo più basso. Poi avrai anche una copia cartacea che potrai facilmente prestare a un amico e, una volta finito, vendere.

Preferiresti pagare di più (con meno diritti) o meno (con più diritti) quando acquisti, ad esempio, 007 First Light?

Ed è qui che sento che risiede il problema principale. I giochi diventeranno presto ridicolmente costosi e dovranno essere giocati su console ridicolmente costose. Stiamo parlando di un hobby di lusso in cui le console probabilmente costano circa 1000 dollari, con i giochi che costano quasi 100 dollari ciascuna. Inoltre, avrai bisogno di qualche tipo di abbonamento, e poi ci sono tutti i servizi live su cui dovrai spendere solo per poter usare il gioco come previsto.

Non sembra davvero fattibile. I videogiochi sono sempre stati definiti dalla semplicità, una bassa barriera d'ingresso e hardware ragionevolmente capace che gli sviluppatori ottimizzano poi per l'assurdo. Compri i giochi e poi puoi prestarli agli amici o venderli a qualcuno. Ma nulla di tutto ciò probabilmente definirà la prossima generazione.

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I tempi in cui ci scambiavamo i giochi nel cortile della scuola sono ormai lontani, ma non perché fosse quello che i clienti volessero - anzi, il contrario.

Un argomento contro i giochi digitali è sempre stato che siano costosi, cosa difficile da negare. Nonostante tutti gli intermediari siano stati eliminati - e i costi per materiali, produzione e trasporto vengano eliminati, senza contare che il rivenditore naturalmente vuole ottenere profitto dalla vendita - questi giochi sono stati più economici rispetto ai loro corrispettivi digitali. Inoltre, i loro prezzi tendono a scendere ancora di più se i giochi in questione non sono stati grandi successi. È ragionevole supporre che i giochi digitali non possano costare meno di ogni negozio fisico al mondo, ma purtroppo non sono stati più economici di nessuno di loro - e ovviamente questo è più difficile da giustificare.

Ma peggiora, perché, come ho detto, non si possono rivendere giochi digitali, il che è forse ragionevole dato che in realtà non li possediamo. Paghiamo il prezzo pieno, ma le aziende possono portarci via i giochi quando vogliono. Abbiamo accettato questo anche noi quando compriamo in digitale. E questo non è solo uno scenario peggiore; È una realtà molto reale - sta già succedendo che stiamo perdendo l'accesso a giochi e film che abbiamo acquistato digitalmente. È molto probabile che molti dei giochi che possiedi non saranno più giocabili tra vent'anni a causa di dispute sui diritti, server chiusi che ti impediscono di scaricare i giochi e problemi simili.

Chiunque comprasse vecchi giochi un tempo ora è seduto su una miniera d'oro, perché i giochi retrò sono incredibilmente preziosi. I giocatori di oggi 'possiedono' solo giochi digitali che non valgono un centesimo.

GOG in particolare, ma anche Steam, offrono ottime opzioni per assicurarti di poter continuare a giocare anche se le piattaforme dovessero essere chiuse, ma non c'è nulla del genere per console. Per i giocatori Sony, il problema di un futuro completamente digitale è il più grande di tutti, dato che Microsoft ha almeno preso alcune misure per mitigare il problema, e la Xbox Series S/X può far partire giochi di tutte le generazioni precedenti, anche se questo è tutt'altro che completo. Inoltre, presto sarà possibile convertire i tuoi dischi in versioni digitali così da poterli continuare a riprodurre in futuro. Tuttavia, se i server Xbox vengono spenti, probabilmente i giocatori Xbox si troveranno comunque nei guai.

Se giochi su PlayStation 5, ammetti che c'è supporto per i giochi PlayStation 4, ma non va oltre. Dovrai semplicemente dimenticarti di tutto ciò che possiedi, come PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3. Senza un lettore disco, questi giochi non funzioneranno comunque e non c'è retrocompatibilità. Una PlayStation 6 completamente digitale quindi dimezzarebbe la durata della PlayStation, con gli stessi problemi della Xbox, ovvero scarsa protezione contro le chiusure dei server (non si tratta solo di allarmismo – guarda cosa è successo a Nintendo 3DS, PS Vita, PlayStation 3 o Xbox 360). Inoltre, c'è il fenomeno che alcuni giochi semplicemente non funzionano senza una connessione internet regolare, anche se questo è più un dettaglio e non è specificamente collegato ai giochi digitali.

Edizioni di qualità come queste, che possiedi davvero e puoi fare con le tue cose, presto saranno solo un ricordo.

In breve, il digitale è il futuro, ma non sono affatto convinto che sia il futuro nella sua forma attuale. Microsoft e, soprattutto, Sony stanno spingendo per giochi incredibilmente costosi con condizioni peggiori e una sorta di sensazione che stiamo semplicemente affittando i nostri giochi a prezzo pieno. Prima di iniziare a parlare di eliminare l'unica opzione che abbiamo, dovrebbero spiegare come intendono attenuare il colpo. Riusciremo a vendere i nostri giochi (cosa possibile con le tanto criticate Game Key Card di Nintendo, che sono un'opzione incredibilmente migliore di niente), prestarle a chi vogliamo, il profitto significativamente più alto per ogni gioco digitale venduto porterà a prezzi più bassi, e quali garanzie ci sono che funzioneranno ancora in futuro?

Prima sistemate bene questa cosa. Poi potremo iniziare a parlare di eliminare gradualmente i giochi fisici, e le critiche saranno decisamente più lievi. Così com'è, stiamo tutti venendo spinti giù da una scogliera, e sono molto grato che la comunità dei videogiocatori abbia reagito così fortemente.