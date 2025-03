I giocatori Xbox potranno anche creare una vita da selvaggio West in Cattle Country

HQ

Abbiamo già parlato di Cattle Country, un simulatore di vita eccezionalmente accogliente che è stato descritto come una sorta di mashup di Stardew Valley e Red Dead Redemption.

In questo gioco, hai la possibilità di creare una nuova vita nel selvaggio West, costruendo la tua fattoria e il tuo ranch mentre conosci gli abitanti della città e difendi la tua proprietà dai banditi in cerca di bestiame. Ci sono ben 18 potenziali interessi amorosi da esplorare e, se hai un lato avventuroso, puoi scavare alla ricerca di oro e gemme nelle miniere profonde. Per coloro che preferiscono uscire nella natura selvaggia, c'è anche la possibilità di cacciare la selvaggina nelle foreste circostanti, sia per il brivido che per rifornire le scorte di cibo. E molto altro ancora.

Finora, il gioco è stato annunciato per PC, PlayStation e Switch, ma ora lo sviluppatore Castle Pixel e l'editore Playtonic Friends ci hanno ripensato e affermano che arriverà anche su Xbox lo stesso giorno degli altri. Non sappiamo ancora quando uscirà, ma sappiamo che una demo giocabile verrà lanciata il 30 aprile.

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto per uno dei giochi più affascinanti che abbiamo visto da molto tempo.