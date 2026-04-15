I giocatori Xbox spendono molto più soldi in GTA Online rispetto agli utenti PS5

HQ

Negli ultimi giorni abbiamo seguito notizie su un gruppo di hacker che hanno preso di mira Rockstar e sono riusciti effettivamente a ottenere dati, che poi hanno usati per cercare di estorcere denaro all'azienda. Ma poiché Rockstar si rifiutò di pagare, tutto fu reso pubblico.

È facile capire perché Rockstar fosse così indifferente a questo, dato che i dati presentati erano per lo più poco interessanti. Windows Central, tuttavia, ha osservato qualcosa di affascinante: ovvero, che gli utenti console sono più disposti a spendere soldi in GTA Online rispetto al pubblico PC (qualcosa di cui abbiamo accennato brevemente ieri), e se ingigantiamo un po' di più, troviamo un altro dettaglio interessante.

Si scopre che i giocatori Xbox spendono significativamente più soldi (il 28% per la precisione) rispetto a chi ha una PlayStation. In media, i primi spendono 1,65 dollari a settimana, rispetto a 1,29 dollari per i secondi.

Un'altra cosa da notare è quanto GTA Online sia più grande sulle console, dove anche la fidata Xbox One del 2013 ha più giocatori ogni settimana rispetto a PC:



PC - 894.621

Xbox One - 1.026.695

Xbox Series X - 1.129.023

PS4 - 1.889.729

PS5 - 3.474.021



Questo, ovviamente, rende molto più facile capire perché Rockstar non sia così frettolosa di rilasciare Grand Theft Auto VI su PC, ma voglia invece dare priorità alle versioni console di alta qualità.