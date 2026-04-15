I giocatori Xbox spendono molto più soldi in GTA Online rispetto agli utenti PS5
I dati rubati di Rockstar mostrano anche quanto Grand Theft Auto V sia più popolare sulle console rispetto al PC.
Negli ultimi giorni abbiamo seguito notizie su un gruppo di hacker che hanno preso di mira Rockstar e sono riusciti effettivamente a ottenere dati, che poi hanno usati per cercare di estorcere denaro all'azienda. Ma poiché Rockstar si rifiutò di pagare, tutto fu reso pubblico.
È facile capire perché Rockstar fosse così indifferente a questo, dato che i dati presentati erano per lo più poco interessanti. Windows Central, tuttavia, ha osservato qualcosa di affascinante: ovvero, che gli utenti console sono più disposti a spendere soldi in GTA Online rispetto al pubblico PC (qualcosa di cui abbiamo accennato brevemente ieri), e se ingigantiamo un po' di più, troviamo un altro dettaglio interessante.
Si scopre che i giocatori Xbox spendono significativamente più soldi (il 28% per la precisione) rispetto a chi ha una PlayStation. In media, i primi spendono 1,65 dollari a settimana, rispetto a 1,29 dollari per i secondi.
Un'altra cosa da notare è quanto GTA Online sia più grande sulle console, dove anche la fidata Xbox One del 2013 ha più giocatori ogni settimana rispetto a PC:
Questo, ovviamente, rende molto più facile capire perché Rockstar non sia così frettolosa di rilasciare Grand Theft Auto VI su PC, ma voglia invece dare priorità alle versioni console di alta qualità.