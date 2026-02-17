I giocattoli ufficiali The Super Mario Galaxy Movie offrono nuovi scorci su Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. e altri ancora

HQ

Tra circa sei settimane, The Super Mario Galaxy Movie arriverà nei cinema. Quando arriverà questo giorno, finalmente potremo vedere come Nintendo e Illumination adatteranno questo platform senza tempo e come alcuni volti famosi si inseriranno nell'equazione, tra cui Rosalina di Brie Larson e Bowser Jr. di Benny Safdie.

Con l'avvicinarsi sempre più vicino all'inizio, ora il negozio di giocattoli Smyth's ha ufficialmente reso pubblica la gamma di giocattoli The Super Mario Galaxy Movie, con questa collezione che copre 20 prodotti, dalle statuine ai playset.

Molti dei personaggi principali sono presenti, tra cui Mario, Luigi, la Principessa Peach, Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. e persino Wonder Bowser Jr., e i prodotti sono per lo più abbastanza accessibili, con un costo compreso tra £4,99 e £59,99. La maggior parte però si trova nella fascia bassa di questo spettro, poiché solo il Hatchin' Yoshi Interactive Toy Egg raggiunge il picco di £60, seguito dal Remote Control Mario Wheelie Motocross e dal Deluxe Bowser Castle Playset rispettivamente a £45 e £40.

Ognuno dei prodotti intende uscire in linea con il film all'inizio di aprile, ma puoi prenotarne molti da oggi.

