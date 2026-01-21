I giochi che Hollywood dovrebbe adattare dopo

HQ

Per molto tempo, i mondi del cinema e del gaming erano come olio e acqua, e non potevano essere affatto combinati. Il numero di film che sono diventati buoni giochi e di giochi che sono diventati buoni film degli anni '80, '90 e 2000 può quindi essere facilmente contato. Ma negli ultimi cinque-dieci anni, sembra essere stato decifrato il codice su come adattare al meglio i giochi per lo schermo, e oggi è vero il contrario, con più progetti buoni che cattivi.

Ecco perché attualmente c'è una corsa alle licenze per i giochi da adattare al cinema, e a volte i titoli non vengono nemmeno pubblicati prima che sentiamo parlare di case cinematografiche interessate. Nessuna idea è troppo oscura, e lo sviluppatore svedese Embark Studios segnala un notevole interesse da parte di Hollywood per Arc Raiders, anche se si tratta di un titolo distintamente multiplayer che è sul mercato da poco tempo.

Questo ha spinto la stessa Nintendo ad allentarsi la presa altrimenti stretta sui film di Mario e, poi, su Zelda, dove hanno già dichiarato di voler ancora più dello stesso. Ma... Ci sono ancora molti giochi che non sono mai stati trasformati in film e che meritavano davvero la possibilità. Ecco le trasposizioni di gioco che mi sarebbe piaciuto vedere.

Ascia d'Oro (Sega, 1989)

È davvero incredibile che questo non sia ancora stato trasformato in un film. Da oltre 20 anni, Hollywood cerca un successore per Il Signore degli Anelli. Non è chiaro se Golden Axe sia adatto a questa opzione, ma ha un mondo fantasy molto piacevole e piuttosto ruvido con alcuni elementi più insoliti e un design che ricorda le classiche avventure di Conan. In breve, avrebbe potuto essere un film pieno di barbarie, magia e vendetta. Perfetto per un film grezzo e mitico con draghi, demoni e eroi iconici mezzi nudi.

Star Fox (Nintendo, 1993)

Il gioco con il leggendario chip Super FX dovrebbe sicuramente essere il prossimo adattamento cinematografico di Nintendo. Ha la colonna sonora, tutta l'azione e i personaggi, e un design meraviglioso. Questo funzionerebbe sia come film leggermente più leggero e completamente realizzato, sia come qualcosa di più simile all'aspetto di Avatar, mentre seguiamo Fox McCloud e i suoi amici in battaglie eroiche contro Andross. Sarebbe anche un film che potrebbe essere particolarmente interessante da guardare con gli occhiali 3D sempre più impopolari.

Shinobi (Sega, 1987)

Negli anni '80, i ninja erano ovunque, interpretati costantemente da attori occidentali con la stessa conoscenza delle arti marziali giapponesi quanto io ho dei misteri in dialetto cambogiano. Tuttavia, non importava, perché i ninja sono sempre alla moda. Oggi, però, ci sono innumerevoli attori con incredibili abilità nelle arti marziali, ed è giunto il momento di scatenare Joe Musashi sul grande schermo in un'avventura di vendetta piena di chiacchiere giapponesi, calci con salto alla moda, stelle da lancio e omicidi furtivi. Preferibilmente con un po' di ispirazione narrativa da John Wick.

Titanfall (EA, 2014)

Electronic Arts sembra completamente disinteressata a fare qualcosa di divertente con l'universo di Titanfall. Allora perché non darla a Hollywood per un'avventura d'azione davvero ricca con piloti di mech, battaglie feroci e, soprattutto, enormi mech? Tutto questo mentre sono in gioco avamposti umani ai confini della galassia. Se gestita bene, avrebbe potuto essere una serie di film di enorme successo - che, ironicamente, avrebbe potuto essere proprio ciò che serviva per far decollare un nuovo gioco.

Una storia della peste (Asobo Studio, 2019)

Questo è quasi sovraqualificato. Per molti versi, ha già una sceneggiatura pronta, oltre a una protagonista perfettamente adatta ai tempi e che potrebbe essere interpretata dalla star di Stranger Things, Nell Fisher. Così avremmo potuto godere di un'interpretazione cinematografica della storia medievale francese senza cavalieri e altri elementi banali, dove la sopravvivenza rigorosa era in programma con una premessa quasi horror.

Red Dead Redemption (Rockstar, 2010)

Si potrebbe certamente sostenere che non sia necessario, dato che il gioco è già cinematografico e magistrale, ma ci sono così tante storie da raccontare mentre aspettiamo che Rockstar realizzi un terzo gioco (cosa improbabile che accadrà prima degli anni '30). La storia di Marston in particolare merita di essere approfondita, e i buoni western sul grande schermo possono spesso essere davvero magici.