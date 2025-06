I giochi di combattimento Marvel sono finalmente tornati con Marvel Tōkon: Fighting Souls di Arc System Works, in esclusiva per PS5 e PC

Arc System Works, lo studio giapponese dietro popolari serie di combattimento come Guilty Gear e BlazBlue, ha ottenuto i riflettori nell'ultimo State of Play di Sony, con l'annuncio di Marvel Tōkon: Fighting Souls, un nuovo gioco di combattimento tag team 4v4 previsto per PS5 e PC nel 2026.

Marvel Tōkon: Fighting Souls è stato l'ultimo gioco ad essere presentato alla presentazione, anche dopo Ghost of Yotei, il che ci dà un'idea dell'importanza che Sony e Marvel Games stanno dando al primo vero picchiaduro Marvel da Marvel vs. Capcom: Infinite nel 2017. Nonostante quanto sia mainstream il marchio Marvel, Arc System Works rimarrà vicino alla loro estetica giapponese (i disegni originali dei personaggi sono stati rifiutati, la Marvel ha chiesto qualcosa "che Arc avrebbe voluto fare").

Il primo trailer mostra Capitan America, Dr. Destino, Tempesta, Spider-Man, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord e Ghost Rider, ma si prevede che ne appariranno altri, con una nuova riprogettazione giapponese, inclusi "personaggi che non sono mai stati giocabili in un gioco di combattimento prima".

Il gioco è una produzione di PlayStation Studios, il che significa che - almeno inizialmente - sarà un'esclusiva per PS5 e PC. Marvel Tōkon: Fighting Souls verrà lanciato nel 2026.