I giochi di Persona 5 hanno venduto oltre 13 milioni di copie

Il fatto che Atlus sia diventato sempre più grande e renda superbi giochi di ruolo è qualcosa che ovviamente non abbiamo bisogno di sottolineare. Ma... Anche così, non siamo sicuri che tutti si rendano davvero conto di quanto siano enormi Atlus e le loro serie Persona oggi.

L'ultimo rapporto trimestrale di Sega rivela che la serie Persona 5 (principalmente Persona 5 e Royal, ma anche spin-off come Dancing in Starlight e Tactica ) ha venduto oltre 13 milioni di copie. E il fatto è che anche il remake dell'anno scorso Persona 3 Reload ha venduto in modo fenomenale e ora si attesta a 2,07 milioni di copie vendute. Quindi devi ricordare che in realtà è stato rilasciato direttamente su Game Pass, il che probabilmente significava che molti giocatori Xbox non avevano bisogno di acquistarlo.

Successivamente, stiamo aspettando Persona 6, che dovrebbe essere annunciato in un futuro non troppo lontano. Dopotutto, sono passati nove anni dall'uscita del quinto capitolo, ma nonostante le voci, non c'è davvero nulla di tangibile che suggerisca che accadrà presto.