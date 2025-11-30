I giochi fatti con l'IA non avranno anima, affermano il regista di Witcher 3 e Blood of Dawnwalker

HQ

Il regista di The Witcher 3: Wild Hunt e The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, non vuole vedere l'IA realizzare un gioco intero. Il vetto sviluppatore non pensa che la tecnologia possa creare qualcosa che corrisponda a un gioco creato dagli esseri umani.

Parlando con Eurogamer, ha confermato che il team di Rebel Wolves aveva usato l'IA per alcune prime versioni delle battute vocali nel gioco prima di assumere attori veri "perché la mia esperienza nei progetti precedenti è che [capisci] molto meglio quando senti le voci, e volevamo averlo il prima possibile per testare il gioco e iterare su di esso. E poi, quando abbiamo deciso che la storia era fantastica e funzionava, abbiamo iniziato le registrazioni vere e proprie con gli attori. Questo è l'uso dell'IA che avevamo nella nostra azienda," spiegò.

"Penso che l'IA dovrebbe aiutare le persone e non dovrebbe sostituirle," Tomaszkiewicz continuò. "Non sono totalmente contrario all'IA, ma deve evolversi fino a diventare lo strumento che ci aiuta, come Google Translate, non qualcosa che ruba i diritti dell'autore e crea la grafica o le animazioni perché impara dalle creazioni delle persone." Se le persone creative venissero allontanate dall'industria, questo avrebbe un effetto negativo complessivo. "[L'IA] può aiutare, ma non sostituirli. Non credo che i giochi realizzati solo con l'IA abbiano un'anima. Non ci credo. Davvero," disse.

Tomaszkiewicz ha aggiunto di aver recentemente terminato Dispatch, che conclude il 2025 come il suo gioco dell'anno. "Non credo che un'IA possa creare qualcosa del genere. Non è possibile. Servono persone che sentano, che abbiano questo fuoco creativo, che vogliano dimostrare qualcosa, che vogliano raccontarti una storia particolare e creare emozioni in quei momenti particolari. Una macchina non ci capirà così tanto."