I giochi in accesso anticipato da più di 9 mesi sono in pericolo, secondo un nuovo rapporto

L'accesso anticipato viene adottato in modo più coerente da piccoli e grandi team nel mondo dei giochi di oggi. Molti giochi danno ai giocatori la possibilità di entrare in anticipo e vedere un'esperienza crescere nel tempo, ma a quanto pare se sei uno sviluppatore non dovresti lasciare il tuo gioco in accesso anticipato per più di 9 mesi se vuoi vederlo crescere.

Questo è secondo NewZoo (tramite Insider Gaming), che ha dato un'occhiata a lungo a tutti i giochi in accesso anticipato e ha analizzato come sono andate le loro prestazioni con il passare del tempo. La fidelizzazione dei giocatori è molto forte per i primi 4-6 e 7-9 mesi dopo il lancio dell'accesso anticipato, ma diminuisce rapidamente nel tempo. Le statistiche mostrano una ripresa dopo i mesi 22-24, ma a quanto pare questo è stato guidato da valori anomali come V Rising e Ready or Not.

Una finestra di 6 mesi è vista come il punto debole per chi vuole che i giocatori rimangano e che più persone entrino una volta che il gioco è pronto per la 1.0. Naturalmente, Baldur's Gate III si distingue come esempio di un gioco che ha trascorso anni in accesso anticipato e ha comunque impressionato le persone, ma giochi del genere sono visti come l'eccezione alla regola secondo i dati di NewZoo.

Hades II uscirà dall'accesso anticipato la prossima settimana e dovremo vedere se riuscirà a infrangere la regola o se avrebbe dovuto aspettare un po' prima di unirsi alle versioni in accesso anticipato.