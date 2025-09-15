I giochi per giocatore singolo superano il multiplayer nella top 20 di Steam

HQ

Non è un segreto che i grandi editori vogliano che giochiamo ai giochi live service per molto tempo e continuino ad acquistare pass stagionali, DLC e tutti i tipi di microtransazioni. Ma anche se ci sono diversi esempi di titoli che hanno funzionato bene, l'elenco dei giochi che hanno fallito e sono stati chiusi in anticipo è ancora più lungo.

Non c'è dubbio che molti giocatori vogliano semplicemente le esperienze singleplayer a cui i giganti di oggi sembrano essere in gran parte disinteressati, e ora Tech4Gamers sta attirando l'attenzione sulle prove di ciò. Più della metà (undici) dei titoli più giocati su Steam sono giochi per giocatore singolo, inclusi titoli come Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 ed Elden Ring.

Tech4Gamers nota, tuttavia, che tre dei giochi hanno anche una componente multiplayer, ma anche una forte campagna per giocatore singolo che molti scelgono di giocare da soli. Inoltre, abbiamo Banana, che è certamente singleplayer, ma forse non può essere classificato come un gioco vero e proprio.

Dai un'occhiata all'elenco nel post di Bluesky qui sotto. Sei sorpreso da quanto sia popolare il singleplayer e pensi che i principali editori siano nervosi per il fatto che così tanti giocatori sembrano disinteressati alle loro offerte di servizi live?