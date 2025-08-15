I giochi per PC si stanno espandendo ovunque... tranne il Giappone

HQ

Mentre le affermazioni di una razza master su PC non sono più così forti come una volta, c'è una tendenza generale verso un maggior numero di giocatori che scelgono di avere un PC per giocare ai loro titoli preferiti. L'accesso gratuito al matchmaking online, le offerte tramite più mercati e la fine dell'esclusività delle console rendono un PC un'opzione piuttosto buona al giorno d'oggi, e il mondo sembra essere d'accordo, ad eccezione del Giappone.

Secondo Automaton, l'outlet giapponese Famitsu ha pubblicato un'anteprima del suo Famitsu Game Hakusho, un rapporto che mostra le tendenze dell'industria dei giochi giapponese e globale. In questa anteprima, possiamo vedere che il mercato dei PC in Giappone è più piccolo di quanto non fosse dieci anni fa, di circa 3 milioni di utenti.

Gli utenti mobili e gli utenti di console sono aumentati in Giappone in questo periodo, e quindi forse con l'ascesa dei giochi in movimento, le persone sono state meno entusiaste di sedersi dietro un grande PC a torre per giocare ai loro giochi.

Non ci sono ragioni chiare per questo declino dei PC in Giappone, ma l'utilizzo dei dispositivi mobili e i prezzi dei componenti per PC potrebbero essere fattori chiave. I prezzi dei PC preassemblati sono aumentati del 40% negli ultimi sei anni e alcuni singoli componenti per PC sono triplicati nella regione. Anche le spedizioni di PC sono diminuite in gran parte nel paese, rendendo difficile portare il tuo super robusto impianto 5090 in Giappone, forse.