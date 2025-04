I giochi per Switch 1 che riceveranno aggiornamenti gratuiti su Switch 2 includono Super Mario Odyssey

HQ

A parte i giochi per Nintendo Switch 2 Edition, alcuni giochi per Switch 1, tra cui Super Mario Odyssey, riceveranno miglioramenti con aggiornamenti gratuiti, ha confermato Nintendo.

Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con la maggior parte (quasi tutti) i giochi Switch 1. In effetti, Nintendo ha rilasciato un elenco che descrive in dettaglio la retrocompatibilità e l'unico che NON sarà giocabile su Switch 2 è il Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit, perché Switch 2 non si adatta fisicamente. Tuttavia, questa retrocompatibilità è un po' complessa e, come spiegato da Kouichi Kawamoto su Ask the Developer, "Switch 2 non contiene alcun hardware Switch".

Non si tratta di emulazione, ma piuttosto di un diverso processo di conversione dei dati di gioco su Switch per l'esecuzione su Switch 2. E sembra che farà funzionare meglio alcuni giochi Switch sul nuovo hardware: "Aggiunge valore ai giochi Switch che i giocatori già possiedono", ha affermato Takuhiro Dohta, direttore senior del dipartimento EPD.

Abbiamo visto alcuni giochi che riceveranno "Nintendo Switch 2 Edition": The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby e la Terra Dimenticata, Super Mario Party Jamboree, Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends: Z-A, che saranno aggiornamenti a pagamento (alcuni saranno gratuiti per gli abbonati a Switch Online + Expansion Pack) che includeranno il supporto HDR, prestazioni migliori e, in alcuni casi, nuovi contenuti di gioco.

Giochi Switch 1 che riceveranno aggiornamenti gratuiti su Switch 2

Tuttavia, altri giochi per Switch 1 riceveranno aggiornamenti gratuiti che "potrebbero migliorare le prestazioni o aggiungere il supporto per funzionalità come GameShare in giochi selezionati. I contenuti di questi aggiornamenti gratuiti differiranno a seconda del gioco".

Questi giochi sono:



Arme



Capitan Toad: Cacciatore di tesori



Super Mario Odissea



Super Mario 3D World + Furia di Bowser



Clubhouse Giochi 51 Classici del mondo



The Legend of Zelda: Il risveglio di Link



The Legend of Zelda: Echi di saggezza



Garage per la costruzione di giochi



Nuovo Super Mario Bros. U Deluxe



Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto



Big Brain Academy Cervello contro Cervello



Quindi, buone notizie per i possessori di giochi Switch 1: molti funzioneranno meglio su Switch 2 e non tutti questi aggiornamenti saranno pagati. Vedendo l'elenco, è sorprendente che Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 3 o Bayonetta 3 siano uno di questi elenchi. Riceveranno un'edizione Switch 2 in seguito?

Gli utenti di Switch 2 potranno conservare il loro Switch originale con la stessa libreria digitale

E, come spiegato da Nintendo, gli utenti che hanno già uno Switch 1 che acquisterà uno Switch 2 potranno avere le loro librerie digitali complete su entrambe le console contemporaneamente grazie al Account Nintendo. Questo è il motivo per cui sono state introdotte le "Digital Game Cards": "Potrebbero chiedersi quale sistema dovrebbero usare per giocare ai loro giochi digitali, ma con le carte da gioco virtuali, possono caricare ed espellere i giochi digitali tra Switch e Switch 2 proprio come faresti con una carta di gioco fisica. Questa funzione può essere utilizzata anche tra i sistemi Switch e Switch 2", ha affermato Dohta.