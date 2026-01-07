I giochi più giocati su PlayStation e Xbox nel 2025 sono stati esattamente gli stessi del 2024

HQ

Se hai bisogno di qualche prova che oggi esiste un rischio nel creare nuovi giochi live-service progettati per strappare giocatori ai titani affermati, allora le ultime informazioni dell'analista Mat Piscatella dovrebbero confermarlo.

Piscatella ha preso in mano Bluesky per condividere molte informazioni sulle abitudini dei giocatori negli Stati Uniti sia su PlayStation che su Xbox nel 2025. La cosa fondamentale da notare è che non è cambiato molto nell'ultimo anno solare e nel 2024.

Per PlayStation, i giochi più giocati nel 2025 sono stati una replica diretta (in ordine) della lista 2024, con Fortnite in cima e seguito da Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox e poi Minecraft.

Su Xbox, ci sono lievi cambiamenti nell'ordine, ma i giochi sono gli stessi... Per il 2025, Fortnite guida questa grafica, seguita da Call of Duty, Grand Theft Auto V, Minecraft e Roblox. Per quanto riguarda la differenza nel 2024, Call of Duty è stato il gioco più alto di quell'anno, e allo stesso modo Minecraft ha superato Grand Theft Auto V.

Come dice così direttamente Piscatella, "le cose sono un po'... stabilito... in cima."

Hai aiutato qualcuno di questi giochi a mantenere la loro posizione nelle classifiche dei più giocati?