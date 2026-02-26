Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Monster Hunter Rise

I giochi PlayStation Plus di March includono l'uccisione di mostri, il golf e il farming di slime

PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise e Slime Rancher 2 guidano la lista di questo mese.

HQ

Cerchi qualche nuovo gioco da giocare a marzo? Se hai un abbonamento PlayStation Plus, anche solo uno base a Essential, potrai presto scaricare quattro giochi tramite il servizio.

Dopo un discreto febbraio, sono stati svelati i giochi PS Plus di marzo e ci sono parecchi progetti promettenti che sono stati selezionati.

Per esempio, chiunque sia interessato a seguire i link può scaricare PGA Tour 2K25, ma se è troppo lento per te, forse Monster Hunter Rise è più adatto. Altrimenti, puoi rilassarti un po' e goderti una vita semplice in Slime Rancher 2, oppure andare in un mondo fantastico e vivere la Gold Road Collection di The Elder Scrolls Online.

Inutile dire che a marzo è disponibile una lista piuttosto varia di giochi, tutti i quali potrai aggiungere alla tua collezione a partire dal 3 marzo. Prima di quella data, non dimenticare di prendere le partite di febbraio, che restano disponibili ancora per qualche giorno.

Monster Hunter Rise

Testi correlati

0
Monster Hunter Rise (PC)Score

Monster Hunter Rise (PC)
RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Dopo essere stato esclusiva per Nintendo Switch, Capcom porta su PC il suo franchise, con una vasta gamma di miglioramenti visivi e prestazionali.



Caricamento del prossimo contenuto