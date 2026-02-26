I giochi PlayStation Plus di March includono l'uccisione di mostri, il golf e il farming di slime

HQ

Cerchi qualche nuovo gioco da giocare a marzo? Se hai un abbonamento PlayStation Plus, anche solo uno base a Essential, potrai presto scaricare quattro giochi tramite il servizio.

Dopo un discreto febbraio, sono stati svelati i giochi PS Plus di marzo e ci sono parecchi progetti promettenti che sono stati selezionati.

Per esempio, chiunque sia interessato a seguire i link può scaricare PGA Tour 2K25, ma se è troppo lento per te, forse Monster Hunter Rise è più adatto. Altrimenti, puoi rilassarti un po' e goderti una vita semplice in Slime Rancher 2, oppure andare in un mondo fantastico e vivere la Gold Road Collection di The Elder Scrolls Online.

Inutile dire che a marzo è disponibile una lista piuttosto varia di giochi, tutti i quali potrai aggiungere alla tua collezione a partire dal 3 marzo. Prima di quella data, non dimenticare di prendere le partite di febbraio, che restano disponibili ancora per qualche giorno.