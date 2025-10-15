I giochi soulslike vanno a gonfie vele: crescita del 4000% in soli dieci anni

HQ

Solo dieci anni fa il genere Soulslike non era altro che una piccola nicchia affascinante. Oggi, però, la storia è molto diversa e dal 2015 il genere è esploso a un ritmo sbalorditivo. Soprattutto se si guarda a Steam, dove un nuovo studio sottolinea che il numero di giochi etichettati come "Soulslike" è salito alle stelle da soli nove un decennio fa a 371 nell'ultimo anno.

Si tratta di un aumento del 4100% e al centro di tutto c'è il mercato asiatico (e gli sviluppatori), che da soli sono responsabili di quasi il 60% di tutti i nuovi giochi e del 97% delle vendite. I dati suggeriscono anche che non sono più solo i piccoli team a guidare il genere. È un dato di fatto che sono i grandi editori AAA a rappresentare la maggior parte dei nuovi titoli, quasi i due terzi. Nonostante ciò, ci sono alcuni segnali che suggeriscono un rallentamento delle cose.

Guardando al 2025, finora ci sono stati "solo" 207 nuovi giochi Soulslike rilasciati su Steam. Qualcosa che potenzialmente segnala che gli sviluppatori potrebbero fare un passo indietro o notare una certa saturazione e stanchezza del mercato. Tuttavia, giochi come Black Myth: Wukong e Silent Hill f vantano ottime vendite. Si potrebbe quindi sostenere che, anche se ci sono meno uscite, il genere continua a dominare.