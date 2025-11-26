I giochi Steam scendono di prezzo mentre i titoli per console si avvicinano a 80$ - o più

HQ

Molte persone hanno reagito quando è stato rivelato che Mario Kart World su cartuccia sarebbe costato 80 dollari, dieci dollari in più rispetto al gioco Nintendo più costoso di sempre. Ma questo è solo uno dei tanti esempi di come i prezzi dei videogiochi siano saliti costantemente nelle ultime due generazioni, con aziende come Activision Blizzard, Sony e Take-Two che guidano la strada.

La maggior parte delle persone sa che i giochi per PC costano meno, ma quanto è davvero grande la differenza e quanto è aumentata? La newsletter di GameDiscoverCo (tramite Polygon) ha ora cercato di scoprirlo, e la conclusione è sorprendente. Si scopre che, mentre i prezzi dei videogiochi continuano a salire, i prezzi dei giochi per PC stanno diminuendo.

Il prezzo mediano dei titoli più venduti su Steam è sceso di circa il 20% tra febbraio 2023 e l'autunno 2025, mentre il prezzo medio è sceso del 2%. La gente sembra comprare sempre più giochi più economici come Hades II, Hollow Knight: Silksong e Rematch.

Lanciare giochi più costosi rende più difficile trovare nuovi clienti, e il rapporto osserva che molti titoli quindi hanno campagne di lancio con prezzi più bassi al momento per guadagnare terreno.

Il mercato PC si sta quindi spostando verso esperienze di gioco più accessibili e mirate, mentre i giocatori su console si concentrano principalmente su cosiddetti giochi AAA, che spesso costano tre volte di più - eppure sono pieni di microtransazioni e abbonamenti stagionali.

Comprare un PC costa una bella cifra, ma per chi acquista molti giochi potrebbe alla fine pareggiare - o addirittura essere più economico con un PC, motivo per cui gli editori AAA e i produttori di console sicuramente tengono d'occhio le Steam Machine con una combinazione di paura e interesse.