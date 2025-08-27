I giornalisti di Reuters e AP che sono morti nell'attacco all'ospedale di Gaza non sono stati presi di mira intenzionalmente

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Lunedì un attacco israeliano su un ospedale di Gaza ha causato la morte di diversi giornalisti e civili. Ora, l'esercito insiste che i giornalisti non erano gli obiettivi previsti.

"Possiamo confermare che i giornalisti della Reuters e dell'AP non erano un obiettivo dell'attacco", ha detto martedì a Reuters il portavoce militare, il tenente colonnello Nadav Shoshani. Altri tre giornalisti sono stati uccisi nell'attacco.

L'operazione mirava a quella che i funzionari hanno descritto come una telecamera di osservazione di Hamas, anche se i processi decisionali e di approvazione sono ora in fase di ulteriore revisione. La protesta internazionale è cresciuta quando sono scoppiate proteste in Israele e Gaza, chiedendo un cessate il fuoco immediato.

Un attacco che mette in evidenza i rischi affrontati dai giornalisti che si occupano del conflitto e il crescente tributo umanitario nelle aree densamente popolate. Le autorità continuano a prepararsi per l'espansione delle operazioni militari, mentre in tutto il mondo si intensificano gli appelli per una responsabilità trasparente.