I giornalisti di RAI Sport sciopereranno per protestare contro la copertura "imbarazzante" delle Olimpiadi Invernali da parte del presidente

I giornalisti di RAI Sport, la divisione sportiva della televisione statale italiana, hanno annunciato uno sciopero di tre giorni dopo i Giochi Olimpici Invernali, oltre ad altre misure per protestare contro il commento in diretta "imbarazzante" di Paolo Petrecca, nominato direttore di Rai Sport nel 2025, che ha incluso diversi errori passati rapidamente da gaffe divertenti a imbarazzo pubblico.

CDR, il sindacato interno che rappresenta i giornalisti della Rai, ha annunciato lunedì che da ora fino alla fine dei giochi, i reporter ritireranno le loro firme e le loro firme da tutti i reportage, link e commenti, "in attesa che l'azienda riconosca finalmente i danni causati dal direttore di Rai Sport". "Per tre giorni siamo tutti stati imbarazzati, nessuno escluso, e senza colpa nostra", si leggeva nella dichiarazione.

Petrecca, che ha diretto Rai News tra il 2021 e il 2025 prima di essere nominato direttore sportivo di Rai lo scorso anno, ha iniziato la sua copertura in diretta della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, tenutisi in Italia, chiamando erroneamente lo stadio San Siro di Milano "Stadio Olympico", apparentemente mescolandolo con lo Stadio Olimpico di Roma.

Successivamente ha scambiato Matilda de Angelis con Mariah Carey (cosa che l'artista italiana ha riconosciuto in un post su Instagram), ha pensato che la presidente del CIO Kirsty Coventry fosse la figlia del presidente italiano Sergio Matarella, e quando gli atleti entravano nello stadio, ha detto che "gli atleti spagnoli sono sempre molto attraenti" e che gli atleti cinesi "hanno sempre i telefoni in mano".

Gli errori di Petracca furono rapidamente usati come arma politica, dato il rapporto di vicinanza del presidente della RAI Sport con Giorgia Meloni. Il sindacato dei giornalisti della RAI Sport ha dichiarato che "non si tratta di una questione politica, come alcuni vorrebbero farvi credere, ma di rispetto e dignità per il servizio pubblico".