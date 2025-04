I giovani ucraini affrontano la guerra e le allettanti ricompense della nuova campagna di reclutamento

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'ultima spinta al reclutamento militare dell'Ucraina ha tutte le caratteristiche di un'offerta ad alto rischio: premi in denaro, vantaggi per l'alloggio e un periodo di servizio di un anno rivolto ai giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

In cambio di circa 24.000 dollari e della possibilità di una futura casa, i volontari si trovano di fronte alla prospettiva molto reale di essere schierati in una delle linee del fronte più brutali della guerra moderna. La risposta iniziale è stata modesta, meno di 500 reclute in due mesi.

Tuttavia, i funzionari sostengono che è ancora presto. Molti giovani sono attratti sia dall'incentivo finanziario che dal senso del dovere, ma altri rimangono titubanti, intrappolati tra l'ambizione giovanile e lo spettro della guerra. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.