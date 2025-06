I gironi sono pronti per il torneo Esports World Cup Valorant

HQ

Uno dei tanti grandi tornei previsti per il Esports World Cup questo luglio e agosto è un grande Valorant evento che porterà 16 delle migliori squadre di tutto il mondo in Arabia Saudita per combattere su una parte di un montepremi di $ 1,25 milioni.

L'evento stesso si svolgerà tra l'8 e il 13 luglio e, con l'avvicinarsi sempre di più, i gruppi del torneo sono stati bloccati e confermati, il che significa che sappiamo quali squadre sono teste di serie in ciascuno dei quattro gruppi.

Gruppo A:



G2 Esports



Bilibili Gaming



Rex di carta



Karmine Corp



Gruppo B:



XLG Esports



Sentinelle



Articoli di posta elettronica BBL



DRX



Gruppo C:



Richiesta di autorizzazione



Squadra Eretici



NRG



Titan Esports Club



Gruppo D:



Fnatic



Gen.G Esports



EDward Gioco



100 Ladri



Di questi gironi, due squadre saranno eliminate per ogni girone e le restanti otto squadre avanzeranno al tabellone dei playoff. Chi pensi che vincerà questo torneo?