I golfisti americani della Ryder Cup doneranno denaro in beneficenza dopo il contraccolpo sui pagamenti

La Ryder Cup 2025 si svolgerà il prossimo fine settimana a New York. La competizione di golf tra il Team USA e il Team Europe, che si tiene ogni due anni, di solito non dava premi in denaro per i giocatori, ma quest'anno le cose sono cambiate: è stato annunciato che tutti i 12 giocatori americani più il loro capitano avrebbero ricevuto $ 300.000 da donare in beneficenza e $ 200.000 per se stessi, come stpiend. In precedenza, i giocatori ricevevano $ 200.000 in beneficenza e niente per se stessi. Nel frattempo, i giocatori europei non ricevono nulla.

Questo sollevò una grande polemica, in quanto macchiò la Ryder Cup, una competizione di grande prestigio che non è mai stata una questione di soldi. Come si sono lamentati i fan, e anche Luke Donald, capitano del Team Europe, ha suggerito che il risentimento dei fan a New York potrebbe portare a una reazione negativa per i golfisti americani.

"Sappiamo tutti quanto siano alti i prezzi dei biglietti, in media intorno ai 750 dollari ciascuno. Quindi sarà un viaggio costoso per una famiglia di quattro persone. Se i giocatori statunitensi vengono pagati e non si esibiscono, i newyorkesi potrebbero farglielo sapere", ha detto Donald.

In risposta al contraccolpo, alcuni giocatori americani come Scottie Scheffler, Xander Schauffele e Keegan Bradley, hanno annunciato che tutti i soldi che riceveranno saranno devoluti in beneficenza.

"A me e a mia moglie piace fare un sacco di cose nella nostra comunità locale e non sono mai stato uno che annuncia quello che facciamo", ha detto Scheffler. "Non mi piace dare dollari di beneficenza per qualche tipo di riconoscimento. Abbiamo in programma qualcosa per i soldi che riceveremo", suggerendo che li donerà alle organizzazioni locali di Dallas.

Ad altri non è stato chiesto cosa faranno, quindi la polemica probabilmente fluttuerà nell'aria durante la Ryder Cup di questo fine settimana.