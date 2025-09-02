I guai si stanno preparando a prima vista a House of Guinness

Steven Knight è diventato un uomo molto, molto impegnato. Un tempo noto per essere il creatore di Peaky Blinders, lo scrittore si è poi ramificato per realizzare una massa di ulteriori progetti promettenti, che si tratti di Taboo, Spencer, All the Light We Cannot See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows e persino del prossimo film di James Bond.

Ma non è tutto, perché Knight ha uno spettacolo che è proprio all'orizzonte. Conosciuto come House of Guinness, questo progetto sembra il più Knight possibile, in quanto è un dramma d'epoca ambientato nell'Irlanda del 18° secolo e segue come la famiglia Guinness ha affrontato una varietà di turbolenze sulla strada per affermarsi come una dinastia di birra.

La sinossi spiega brevemente: "Dublino, 1868. Il patriarca della famiglia Guinness è morto e i suoi quattro figli, ognuno con oscuri segreti da nascondere, hanno il destino del birrificio nelle loro mani.

House of Guinness è quasi qui. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima non appena il 25 settembre su Netflix e, con quel bordo sempre più vicino, puoi vedere il trailer della serie qui sotto.