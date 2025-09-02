Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
House of Guinness

I guai si stanno preparando a prima vista a House of Guinness

La serie drammatica sarà presentata in anteprima su Netflix alla fine di questo mese.

Steven Knight è diventato un uomo molto, molto impegnato. Un tempo noto per essere il creatore di Peaky Blinders, lo scrittore si è poi ramificato per realizzare una massa di ulteriori progetti promettenti, che si tratti di Taboo, Spencer, All the Light We Cannot See, SAS Rogue Heroes, A Thousand Blows e persino del prossimo film di James Bond.

Ma non è tutto, perché Knight ha uno spettacolo che è proprio all'orizzonte. Conosciuto come House of Guinness, questo progetto sembra il più Knight possibile, in quanto è un dramma d'epoca ambientato nell'Irlanda del 18° secolo e segue come la famiglia Guinness ha affrontato una varietà di turbolenze sulla strada per affermarsi come una dinastia di birra.

La sinossi spiega brevemente: "Dublino, 1868. Il patriarca della famiglia Guinness è morto e i suoi quattro figli, ognuno con oscuri segreti da nascondere, hanno il destino del birrificio nelle loro mani.

House of Guinness è quasi qui. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima non appena il 25 settembre su Netflix e, con quel bordo sempre più vicino, puoi vedere il trailer della serie qui sotto.

HQ

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto