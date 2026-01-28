HQ

Devi fare attenzione a chiamare il tuo gioco "I Hate This Place, perché alcuni giornalisti di videogiochi spiritosi possono facilmente inventare battute come "Odio questo gioco" se il gioco non va nel segno. Ovviamente, siamo troppo raffinati per questo, e anche se I Hate This Place non è del tutto all'altezza, non lo odio – ma sono deluso che non sia migliore di quello che è.

I Hate This Place è descritto come un "survival horror isometrico" ed è ispirato ai fumetti omonimi, scritti da Kyle Starks e illustrati da Artyom Topilin. Il gioco è stato sviluppato da Broken Mirror Games, uno studio fondato da ex dipendenti del Bloober Team.

Sulla carta, il gioco sembra davvero interessante; C'è l'ispirazione dei fumetti, il survival horror, uno stile anni '80 e così via, ma mettiamo in chiaro alcune cose fin dall'inizio: innanzitutto, sembra che il gioco avrebbe avuto bisogno di altri 2-3 mesi in forno, dato che ha diversi spigoli grezzi che insieme danno l'impressione di un gioco non ancora del tutto finito. In secondo luogo, I Hate This Place è molto più un gioco di sopravvivenza che un gioco horror, perché non fa paura.

Annuncio pubblicitario:

Interpreti Elena, una giovane donna che lotta per la sopravvivenza dopo che lei e il suo amico Lou evocano accidentalmente un male violento durante una cerimonia pensata per comunicare con un familiare deceduto. Lou scompare misteriosamente, ed Elena deve ora cercare di sopravvivere in un mondo in cui quasi tutto cerca di ucciderla mentre cerca Lou.

Come in tanti altri giochi di sopravvivenza, passi le ore diurne raccogliendo molte risorse e progetti per poter creare di tutto, dagli oggetti di salute e armi a vari equipaggiamenti, cibo e munizioni - e di notte è pura sopravvivenza. È in questo momento che i mostri escono e sono nemici formidabili, quindi è meglio evitarli del tutto se possibile. La maggior parte dei mostri è cieca e caccia solo con il suono, quindi spesso devi muoverti furtivamente e tenere d'occhio il terreno su cui cammini. Il fango, ad esempio, emette rumori di schiocco, e il vetro rotto fa rumore quando ci cammini sopra, quindi devi essere sempre consapevole dell'ambiente circostante.

Annuncio pubblicitario:

Così ti muovi in questo mondo ostile sbloccando continuamente compiti e indizi che possono indicarti la direzione giusta verso Lou. Sblocchi anche rifugi sicuri dove puoi salvare la partita, conservare alcune risorse, creare nuovi oggetti e dormire per rinfrescarti e prepararti a continuare. Tutto questo è arricchito da un piccolo gioco di "gestione/costruttore", dove devi costruire varie strutture al Rutherford Ranch, il tuo rifugio sicuro centrale nel gioco, come un banco da lavoro, una cucina esterna, vari aiuole e un pozzo, così puoi prendere acqua e coltivare i raccolti necessari per preparare il cibo giusto e molte altre cose.

Tutto questo suona molto bene, ma il gioco è migliore sulla carta rispetto a quando ci giochi davvero. Non mi sembra giusto. Sembra macchinoso, i comandi sono un po' strani, i menu sono un po' macchinosi da navigare e, nel complesso, la sensazione è un po' sbagliata. E poi ci sono qualche bug strano qua e là. È difficile individuare qualcosa di specifico, ma sembra un po' sbagliato, e in generale si ha l'impressione che questo gioco avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo in forno.

Come detto all'inizio, il gioco ha un'atmosfera anni '80 piacevole, quindi non c'è nulla di male nell'estetica in sé, a parte che forse è tutto un po' semplice. Purtroppo, il lato tecnico è un po' in ritardo, ma è vivibile. Tuttavia, ancora una volta, si ha la sensazione che il gioco avrebbe avuto bisogno di qualche mese in più di ottimizzazione e perfezionamento - e sì, il doppiaggio è decisamente scarso.

Ora, quanto sopra può sembrare peggio di quanto sia in realtà, ma se I Hate This Place fosse stato realizzato un po' meglio e se il gioco avesse ricevuto un po' più di cura alla fine, avremmo avuto un bel piccolo gioco indie di sopravvivenza tra le mani. Ha gli ingredienti, ma così com'è ora, ci sono semplicemente troppi spigoli per apprezzarlo davvero. Se sei un fan incaricato della sopravvivenza, probabilmente riuscirai a sorvolare la disomogeneità, ma potresti trovare tutto un po' troppo semplice.

Non odio I Hate This Place, ma sono deluso che non sia finito in un posto migliore, perché sicuramente ha il potenziale per farlo.