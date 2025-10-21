I Have No Mouth, And I Must Scream riceve l'aggiornamento definitivo da Nightdive Studios

Il capolavoro distopico I Have No Mouth, And I Must Scream è una delle esperienze di gioco più inquietanti. Una storia contorta e oscura di un'intelligenza artificiale malvagia e dilagante, che per qualche motivo empio ancora oggi è in gran parte sconosciuta a molti. Perso nel grande rumore delle cose. Ma si spera che quest'ultimo aggiornamento di Night Dive Studios riporti alla ribalta questo gioco di 30 anni fa. Almeno per un breve periodo.

L'aggiornamento definitivo, come viene giustamente chiamato, è appena uscito dal nulla e porta con sé tutta una serie di eccellenti modifiche, oltre a chicche. Tra le altre cose, i giocatori possono aspettarsi alcuni seri cambiamenti nella qualità della vita con il supporto per il widescreen in varie risoluzioni, salvataggi nel cloud, obiettivi, menu modernizzati e un intero tesoro di materiale bonus dietro le quinte.

Soprattutto, l'aggiornamento è completamente gratuito per quelli di voi che già possiedono il gioco.

E anche così, se vuoi avventurarti nel buio come un nuovo arrivato, puoi prenderlo al prezzo di due grandi tazze di caffè da Starbucks - circa 8 euro.

Hai già giocato a I Have No Mouth, And I Must Scream ? O lo controllerai ora che l'aggiornamento è attivo?