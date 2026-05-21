I Heelers si uniscono a Funko Pop! con figure di Bluey, Bingo, Bandit e Chilli

HQ

È difficile pensare a una grande serie (o una minore, a dire il vero) che non sia apparsa come Funko Pop! Figura. Nonostante alcune difficoltà finanziarie, Funko rimane uno dei marchi di collezionabili più riconosciuti. E ora ha lanciato una nuova gamma di prodotti ispirati alla famiglia di cani più famosa in televisione oggi: Bluey.

Il fenomeno animato australiano, debuttato nel 2018, è un vero successo che ha finito per superare altri grandi nomi in popolarità, persino Topolino stesso, tra i bambini più piccoli. Quindi ha senso che le sue avventure stiano sparendo dallo schermo e ora vengano trasformate in una raccolta di 13 prodotti Funko.

Tra le figure ci sono, oltre ad alcuni dei cani stella, Bluey, la sua sorellina Bingo, sua madre Chilli e suo padre Bandit, altri come una figura Jumbo di Bluey alta più di 25 cm, un set con Bluey e Bingo vestiti come le anziane signore Janet e Rita, molto popolari nei loro giochi, e anche una raccolta di 'mini' Funko con compagni di scuola di Bluey, come Chloe, Mackenzie, Rusty, Indy, Coco, Snickers, Jack e Winton.

Puoi procurarti il Bluey Funko Pop! Raccolta tramite questo link, e preparatevi, perché un film è in lavorazione e presto uscirà nelle sale.