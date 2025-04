I Joy-Con dello Switch originale funzionano su Switch 2? E per quanto riguarda la compatibilità con le versioni precedenti?

HQ

Nintendo Switch 2 sarà molto simile a Nintendo Switch, ma anche una grande differenza: la console stessa è più grande e ha diversi Joy-Con magnetici (chiamati Joy-Con 2) che verranno utilizzati per i nuovi giochi. Tuttavia, è stato confermato che sarà retrocompatibile con la maggior parte dei giochi -l'unico gioco NON compatibile è Nintendo Labo Toy Con 4: VR-.

"Se possiedi i controller Joy-Con di Nintendo Switch e li colleghi in modalità wireless a Nintendo Switch 2, puoi giocare a questi giochi come faresti su Nintendo Switch". Ciò include titoli che hanno utilizzato molto i Joy-Con, come Ring Fit Adventure (i Joy-Con 2 non entrano nel Ring-Con), 1-2-Switch, Everybody 1-2-Switch!, Game Builder Garage, WarioWare: Move It! o Switch Sports.

Ciò significa che, sì, i Joy-Con dello Switch originale saranno compatibili con Switch 2. Tuttavia, poiché la console stessa è diversa, funzioneranno solo in modalità wireless. Nintendo lo ha confermato sul proprio sito web: "Per caricare il Joy-Con di Nintendo Switch è necessaria una console Nintendo Switch o un accessorio come un'impugnatura di ricarica Joy-Con o un supporto di ricarica Joy-Con".

È lecito ritenere che il Pro Controller di Switch 1 funzionerà anche su Switch 2 se si desidera giocare in multiplayer su giochi locali come Mario Kart, Mario Bros. Wonder o Super Smash Bros. Ultimate, anche se ciò non è stato confermato.

I Joy-Con 2 hanno vibrazioni di feedback ridotte e perdono una delle loro caratteristiche più strane

Tuttavia, sappiamo che, nonostante il Joy-Con 2 abbia aggiornamenti come il "Controllo del mouse", perderà una delle caratteristiche più strane del primo Switch: la telecamera di movimento IR sul Joy-Con destro, quindi alcuni minigiochi di 1-2-Switch e del suo sequel, così come Game Builder Garage e WarioWare: Move It! non funzioneranno.

Inoltre, sembra che i Joy-Con 2 perderanno parte dell'intensità della vibrazione. Per Everybody 1-2-Switch!, Nintendo ha dichiarato che "il volume delle vibrazioni di force feedback dei controller Joy-Con 2 è stato ridotto rispetto ai controller Joy-Con di Nintendo Switch, quindi potrebbe essere più difficile trovare i Joy-Con 2 nascosti nel minigioco Joy-Con Hide & Seek".

Nintendo non ha evidenziato il rombo HD o alcun tipo di feedback tattile sul loro trailer. Sappiamo che avranno un rumble HD simile al Joy-Con di Switch 1, ma potrebbe aver perso un po' di potenza... Anche se non molti giochi lo hanno utilizzato al massimo delle loro capacità.