I Judas Priest rendono omaggio a Ozzy Osbourne con una versione di beneficenza di War Pigs
Cercherà di raccogliere fondi per gli enti di beneficenza per il morbo di Parkinson.
Sebbene la morte di Ozzy Osbourne sia stata una vicenda molto triste, non si può negare che il Principe delle Tenebre abbia avuto una delle più grandi espulsioni di tutti i tempi. Poco prima della sua scomparsa, è stato protagonista di un enorme spettacolo di beneficenza nella sua città natale di Birmingham, dove innumerevoli leggende del rock e del metal sono salite sul palco e hanno collaborato per un concerto come nessun altro, tutto in onore di Ozzy e della sua band Black Sabbath.
Ora un'altra famosa band metal sta cercando di rendere omaggio a Ozzy e ai Black Sabbath pubblicando una versione di beneficenza della famosa canzone War Pigs. Tutti i soldi che il singolo genererà saranno inviati a enti di beneficenza che cercano di prendersi cura e aiutare coloro che soffrono del morbo di Parkinson, una malattia che Ozzy ha combattuto per molti anni e che da allora è stata diagnosticata anche a Glenn Tipton, membro dei Black Sabbath.
Secondo BBC News, Tipton è anche presente in questo singolo di beneficenza, dove presta il suo talento chitarristico al brano, mentre la voce e l'audio originali di Ozzy vengono utilizzati anche per versi alternativi della canzone.
Puoi ascoltare un frammento della canzone qui sotto e puoi trovarlo anche sulla maggior parte dei principali servizi di streaming musicale.